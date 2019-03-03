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Başkan Öz: “Erzurum ses verdi”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Erzurum mitinginin, başlı başına bir coşku ve samimiyet öyküsü olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

03 Mart 2019 Pazar 16:06
Başkan Öz: “Erzurum ses verdi”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Erzurum mitinginin, başlı başına bir coşku ve samimiyet öyküsü olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Erzurum’da gerçekleştirilen seçim mitinginin yankıları sürerken, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, konuyla ilgili olarak bir teşekkür mesajı yayımladı.


Yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen Erzurum halkının coşkusu ve büyük ilgisiyle karşılaşan mitingi bir “Samimiyet öyküsü” olarak nitelendiren AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Erzurum mitingi, bu kutlu davaya gönül vermiş olanların, hangi şart ve koşulda olursa olsun Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacaklarını bir kez daha göstermiştir” dedi.


Mesajında, olumsuz hava koşullarına rağmen mitinge akın eden Erzurum halkının, AK davanın lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yürek kapılarını ardına kadar açtığını ifade eden Başkan Öz, “Erzurum halkı, 17 yıldır yüreğinin başköşesinde konuk ettiği Cumhurbaşkanımızla coşkulu bir buluşmaya daha imzasını attı. Kış şartları dolayısıyla mitinge katılamayan binlerce hemşehrimiz oldu ama buna rağmen İstasyon Meydanı’ndaki heyecan, coşku, samimiyet ve muhabbet görülmeye değerdi. Bembeyaz karlar altındaki İstasyon Meydanı, millet ve milletin bekası için çarpan yüreklerle ısındı; Dadaşlar, ilk günkü aşk ve ilk günkü heyecanla Erzurum’da yine tarihi bir gün yaşattı. Dolayısıyla bu buluşma sadece bir miting olarak değil, kayıtlara aynı zamanda samimiyetin öyküsü olarak da geçti” diye konuştu.


Erzurum’un, cesareti, kararlılığı, samimiyeti, tarzı ve duruşuyla “Milletin Adamı” övgüsüne mazhar olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en güzel biçimde ağırladığını kaydeden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Cumhurbaşkanımız Erzurum’da çok önemli mesajlar verdi. Millete rağmen siyaset yapanlar ve milletin yarınlarına zillet komploları kuranları Dadaşlara şikâyet etti. Liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine dinamit koymaya çalışanlara, yine Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan bu şehirden seslendi. Milli Mücadele meşalesini yakmış olan Erzurum’da, o gün Cumhurbaşkanımızın lisanıyla yükselen ses, aslında bundan 100 yıl önce, yani Erzurum Kongresi’nde yükselen sesle aynı sesti. O ses, vatanın bölünmez bütünlüğüne kast edenlere bu milletin asla geçit vermeyeceğini haykıran sesti. O ses, her türlü şer ve zillet yapılarınca kurulan tuzak ve tezgâhların, bu milletin iman dolu göğsünde paramparça olacağını haykıran sesti. Ve o ses, 27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de ve 28 Şubat’ta milletin iradesini ayaklar altına alanların, 15 Temmuz’da karşılaştıkları engeli hatırlatan sesti. Kısaca Erzurum o gün Cumhurbaşkanımızın sesine ses verdi, destek verdi ve Milletin Adamına ‘Senin yanındayız’ dedi. O gün meydanda erlik vardı, dirlik vardı, beraberlik vardı. Ve o gün herkes sustu, meydan konuştu, Türkiye dinledi” ifadelerini kullandı.


AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, mesajında şunları kaydetti:


“Cumhur İttifakı coşkusunun zirveye tırmandığı mitingimize katılarak Cumhurbaşkanımıza verdiği desteği bir kez daha gösteren yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza, hanımefendilerimize, genç kardeşlerimize, partimizin üst düzey yöneticilerine, bakanlarımıza, milletvekillerimize, MHP’li yöneticilerimize ve Ülkücü kardeşlerimize, güvenlik güçlerimize ve basınımızın güzide temsilcilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Erzurum’da bir demokrasi şölenine dönüştürdüğümüz mitingimizin organize edilmesinde emeği geçen tüm teşkilatlarımıza, gençlik ve kadın kollarımıza, AK davaya gönül vermiş olan partimizin tüm mensuplarına ayrıca minnettarız.”

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:06
  1. doğa

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