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Başkan Öz: “Erzurum; bağımsızlık ve milli mücadelenin sembol şehridir”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

12 Mart 2019 Salı 12:22
Başkan Öz: “Erzurum; bağımsızlık ve milli mücadelenin sembol şehridir”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Öz, yayımladığı mesajında, şöyle dedi: “Bir milletin gururu ve uğrunda övünç duyulan vatan şehirleri vardır. Bu şanlı ve aziz milletin tarihini başlatan ve mukaddesatına kendisini adayan şehirleri vardır. Erzurum; büyük Türk milletinin tarihi misyonunda Anadolu’nun kilidi ve anahtarı konumunu üstlenmiş kutsal ve tarihi Müslüman-Türk yurdudur. Erzurum, Türk-İslam mührünü tüm varlığında taşıyan nadir şehirlerimizden biridir. Erzurum; üstlendiği tarihi misyonu gereği Anadolu’nun bağımsızlık mücadelesinin yegâne sembol ve simge şehridir.” Doğu’nun muzaffer kumandanı Kazım Karabekir Paşa’nın 12 Mart sabahını ifade eden düşüncelerini mesajında yer veren Başkan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erzurum’un 12 Mart sabahını Kazım Karabekir Paşa, şöyle anlatır; ‘Erzurum’da öyle acıklı olaylar gördük ki insanı insanlığından iğrendiriyordu. Halk gözyaşlarıyla şuraya buraya koşuyor, kimi oğlunu, kimi babasını, kimi karısını süngülenmiş veya yakılmış buluyor, saçlarını yoluyordu. Sokaklarda hayat eseri görülmüyordu. Yerlerde çocuk, kadın ve yaşlılar kanlar içinde yatıyordu. Sokaklarda canlılıktan bir iz bile kalmamıştı.’ İşte bugün üzerinde gezindiğimiz bu mübarek şehrin toprakları Hakk’a yürüyen şühedanın kanları ve şehadetleriyle yoğrulmuştur. 101 yıl önce bir 12 Mart’ta içimizi acıtan bu yara bir asır geçse dahi halen daha yüreğimizi dağlamaktadır. 12 Mart bu aziz şehrin düşmana karşı gösterdiği dirilişin adıdır. 12 Mart; hürriyet ve bağımsızlık uğruna candan, yardan ve serden geçenlerin vatan mücadelesini anlatır bizlere Bu duygu ve düşüncelerle 101 yıl önce Erzurum’un vatanlaşması uğruna şühedaya koşan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:22
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