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Başkan Öz: “AK Parti’nin milletten başka derdi yok”

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Erzurum’un Köprüköy ilçesine giden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen’i bir an olsun yalnız bırakmıyor.

17 Şubat 2019 Pazar 16:37
Başkan Öz: “AK Parti’nin milletten başka derdi yok”

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Erzurum’un Köprüköy ilçesine giden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen’i bir an olsun yalnız bırakmıyor. Gittikleri her yerleşim biriminde ayrı bir coşku ve ilgiyle karşılanan başkanlar, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilerken, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün seçmenlere verdiği mesajlar da dikkatlerden kaçmıyor.


AK Parti’nin 2002 yılında girdiği ilk seçimlerden bu yana milletin desteğini hep arkasında hissettiğini vurgulayan Başkan Mehmet Emin Öz, “Bir siyasi parti düşünün ki; 17 yıl boyunca girdiği seçimlerden zaferle çıkıyor, başarılar elde ediyor. Bunun sebebi gayet açık; siz milleti düşünürseniz ve sizin millet diye bir kaygınız olursa, millet de sizi düşünür ve sizin için kaygılanır. AK Parti’nin farkı işte budur; bu hareket gücün ve güçlünün değil, daima milletin yanında durmuş ve milletten gayri bir derdi de olmamıştır. AK Parti’nin derdi sadece ve sadece millettir” diye konuştu.


Köprüköy’deki partililer ve seçmenlerle bir araya gelen AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti’nin genel ve yerel politikalarına da değindi. AK Parti iktidara gelinceye kadar merkezi hükümetlerin hiçbirisinin yöresel ve bölgesel kalkınmaya önem vermediğini ifade eden Başkan Öz, Türkiye’de bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının artma sebebini de buna bağladı.


Başkan Mehmet Emin Öz, “Ne zaman ki AK Parti iktidar oldu, kalkınmanın ayak sesleri yöresel ve bölgesel olarak da yükselmeye başladı. Ülkemiz genel anlamda büyüyüp gelişirken, yerelde kalkınmayı sağlayan dinamiklerimiz de belediyelerimiz oldu. AK Partili belediyelerimiz hizmette çıtayı o kadar yükseltti ki; vatandaşlarımız artık yol, su, ulaşım ve kaldırım gibi rutin belediyecilik hizmetlerini bile artık hizmetten saymamaya başladı” şeklinde konuştu.


Çok eskiden ulaşım, alt ve üstyapı gibi sorunlarla mücadele eden Erzurum’un bugün raylı sistemi, canlı hayvan borsalarını, tarım hayvancılık ve turizmi konuşur hale geldiğini ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Bizim yerel yönetimlerimiz, başkalarının hayallerinin bile ulaşamayacağı yerlerde icraatlarını konuşturuyor, yatırımlar yapıyor. Haliyle şehrimiz kalkınıyor, şehrimiz gelişiyor ve topyekün bir biçimde büyüyor. Hiç şüphe yok ki; Erzurum büyüdükçe Köprüköy gelişecek, Köprüköy geliştikçe Köprüköylü hemşehrilerimiz de kazanacak. 31 Mart seçimleri işte bu sürecin devamını getirecek çok önemli bir seçimdir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:37
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