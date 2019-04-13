Başkan Oturak, çalındığını sandığı otomobilini evin çatısında buldu
Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, çalındığını zannettiği otomobilini bir evin çatısında buldu.13 Nisan 2019 Cumartesi 13:42
Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, çalındığını zannettiği otomobilini bir evin çatısında buldu.
Alınan bilgiye göre, Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, namaz kılmak için geldiği Hisar Camii yanındaki rampaya 43 AE 874 plakalı otomobilini park etti. Camiden çıktığında ise otomobilini park ettiği yerde bulamadı. Oturak, otomobilinin çalındığı düşünerek, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, otomobilin camiye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir evin çatısına uçtuğunu belirledi.
Kazanın, otomobilin el freninin çekilmeden bırakılması sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Evde ve otomobilde maddi hasar oluştu.
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