Başkan Osman Zolan gelecek 5 yılı muhtarlarla masaya yatırdı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gelecek 5 yılı kapsayacak faaliyetleri belirlemek üzere 2020-2024 Stratejik Planı için Pamukkale ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

"Şehrimizin geleceğine birlikte yön verelim" sloganıyla hayata geçirilen stratejik plan çalışmaları kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Çamlık’ta gerçekleşen programa Başkan Zolan’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Mustafa Ünal, Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Mahmud Güngör, Genel Sekreter Yardımcıları Aytaç Turgut, Mustafa Gökoğlan, Ali Aydın, Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Aksel ve Pamukkale İlçesinde görev yapan muhtarlar katıldı.

"Birlikte başarmaya devam edeceğiz"

Muhtarlarla aynı hedefe doğru yürüdüklerini, yerel yönetimlerde bir ve beraber olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Geçmişte olduğu gibi, el ele kol kola milletimizin derdine çare olmak, ihtiyaçlarını karşılamak için ortak paydada gayret edeceğiz. Amaç Denizli’yi daha ileriye götürmek ve emanete sahip çıkmak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte başarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok önemli”

Gelecek 5 yıla ışık tutacak Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nı hazırladıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Bu noktada tüm paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Şehrimizdeki tüm insanlarımızın fikirlerini anketlerimizle alıyoruz. Sizlerin ve vatandaşlarımızın önerileri bizim için çok çok önemli. Şekilde değil esas olarak ortaya güzel bir stratejik plan çıksın düşüncesi ile çaba gösteriyoruz. Bunun yanında bütün kurumlardan, sivil toplum kuruluşlarından bu planla ilgili görüşler ve öneriler alıyoruz. İnşallah şehrimiz için hayırlara vesile olur" dedi.