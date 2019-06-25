0553 313 94 23

Başkan Örki yanan dolmuş durağında incelemelerde bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde ki minibüs durağında çıkan yangın sonrasında, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bölgeye giderek incelemelerde bulundu, durak çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

25 Haziran 2019 Salı 16:53
Başkan Örki yanan dolmuş durağında incelemelerde bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde ki minibüs durağında çıkan yangın sonrasında, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bölgeye giderek incelemelerde bulundu, durak çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.


Başkan Örki, ilçe sınırları içerisinde bulunan Aktepe Mahallesi’nde sürücülerin bekleme noktası olan minibüs durağında meydana gelen yangın sonrasında, olay yerinde incelemelerde bulunarak, durak şoförlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Aktepe’de sürücülerin bekleme noktasının mutfaktan çıktığı belirlenen yangın sonrası kullanılmaz hale gelen durağa giden Başkan Örki, bu talihsiz yangında can kaybı ve yaralanmanın olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Minibüs durağında çalışan şoförlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden Belediye Başkanı AvniÖrki, “Çocukluk ve gençlik yıllarımın geçtiği Aktepe Mahallesi’nde bulunan minibüs durağında çıkan yangın bizleri üzmüştür. Haberini alır almaz çok endişelendik. Çok şükür can kaybımız, yaralımız yok. Pamukkale Belediyesi olarak, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Yangın sonrasında şoför kardeşlerimizi ziyaret ederek üzücü olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çıkan yangında can kaybının yaşanmaması bizleri sevindirdi. Rabbim bir daha böyle üzücü olaylar yaşatmasın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toyota'dan yapay zeka profesyonel basketbolcu
    1. Toyota'dan yapay zeka profesyonel..
    2. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    3. Konyaspor’dan Sivasspor’un Yatabare..
    4. Suriye sınırında patlayıcı madde..
    5. GÜNCELLEME - Gazze'de Bahreyn..
    6. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    7. Bakan Gül'den milletvekillerine "Yargı..
    8. Eskişehir'de 3 kişinin öldürülmesine..
    9. AK Parti'den 23 Haziran açıklaması!..
    10. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki..
    11. Aksaray’da 300 dönüm tarım hububat..
    12. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    13. Saçların kabarmaması için ne yapılmalı?
    14. BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti..
    15. Darbederek öldürdükleri kişinin..
    16. Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el..
    17. GRAFİKLİ - Filistinlilerin..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"YSK seçim..
    19. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    20. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon..
    21. Muş'un Varto ilçesinde korkutan deprem
    22. Piyasalarda gün sonu
    23. Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama..
    24. Borsa günü yükselişle tamamladı
    25. Adalet Bakanı Gül’den Yargı Reformu..
    26. Engelsiz korodan müzik ziyafeti
    27. AK Parti Sözcüsü Ömer..
    28. Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt..
    29. (Özel) Maltepe’de silahla yaralamaya..
    30. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı