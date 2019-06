Başkan Örki yanan dolmuş durağında incelemelerde bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde ki minibüs durağında çıkan yangın sonrasında, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bölgeye giderek incelemelerde bulundu, durak çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Örki, ilçe sınırları içerisinde bulunan Aktepe Mahallesi’nde sürücülerin bekleme noktası olan minibüs durağında meydana gelen yangın sonrasında, olay yerinde incelemelerde bulunarak, durak şoförlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Aktepe’de sürücülerin bekleme noktasının mutfaktan çıktığı belirlenen yangın sonrası kullanılmaz hale gelen durağa giden Başkan Örki, bu talihsiz yangında can kaybı ve yaralanmanın olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Minibüs durağında çalışan şoförlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden Belediye Başkanı AvniÖrki, “Çocukluk ve gençlik yıllarımın geçtiği Aktepe Mahallesi’nde bulunan minibüs durağında çıkan yangın bizleri üzmüştür. Haberini alır almaz çok endişelendik. Çok şükür can kaybımız, yaralımız yok. Pamukkale Belediyesi olarak, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Yangın sonrasında şoför kardeşlerimizi ziyaret ederek üzücü olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çıkan yangında can kaybının yaşanmaması bizleri sevindirdi. Rabbim bir daha böyle üzücü olaylar yaşatmasın” dedi.