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Başkan Örki vatandaş buluşmalarına devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki vatandaşları mahallelerinde ziyaret etti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:36
Başkan Örki vatandaş buluşmalarına devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki vatandaşları mahallelerinde ziyaret etti. Buluşmalarına devam eden Örki’nin son durağı ise Yunus Emre Mahallesi oldu.


Başkan Örki vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Yunus Emre Mahallesi Muhtarlık binasının önünde gerçekleşen buluşmaya, muhtar Selda Karan ve mahallede yaşayan vatandaşlar katıldı. Başkan Örki’yi yoğun ilgiyle karşılayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Ziyarette Başkan Örki muhtarlık önünde Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı birimi tarafından açılan stantta bilgilerini güncelleyerek tekrar organ bağışçısı oldu. Başkan Örki’ye İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından “Organ ve Doku Bağış Kartı” takdim edildi.Eşit hizmet yapmaya özen gösterdiklerini belirten Başkanı Örki, “İlçemizin sahip olduğu özelliklerin bilincinde olarak çalışıyor ve her bir vatandaşımıza, mahallemize eşit hizmet götürmek için yoğun mesai harcıyoruz. Biz 61 mahallesi olan büyük bir ilçeyiz. Pamukkale, tarımdan turizme, sanayiden hayvancılığa kadar birçok sektörü içinde barındıran çok yönlü, geniş yelpazeye sahip bir kent. Bu nedenle çalışmalarımızı da yürütürken kapsamlı ve vizyoner bir bakış açısı ile değerlendirme yapıyoruz. Zaman zaman bu tür buluşmaları da gerçekleştirerek sizlerin istek ve taleplerini toplayarak yolumuzu çiziyoruz. Vermiş olduğumuz sözlerin ve bize sizler tarafından verilen bu görevin sorumluluğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. El birliği ile bu kadim kenti Dünya’da adından söz edilen, marka bir şehir haline getireceğiz’’dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:36
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