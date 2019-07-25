Başkan Örki: "Gazeteciler 15 Temmuzda vatan savunması için vatanseverleri göreve çağırdı"

Basın Bayramı nedeniyle gazetecilerle bir araya gelen Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gazetecilerin 15 Temmuzda vatan savunması söz konusu olduğunda vatanseverin göreve davet edilmesinde etkin bir rol aldığını söyledi.

Başkan Örki ’24 Temmuz Basın Bayramı’ dolayısı ile kentteki ulusal ve yerel medya mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Pamuk Kafe’de gerçekleştirilen etkinliğe, Başkan Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı,basın mensupları ve aileleri katıldı. Programda konuşma yapan Başkan Örki, üniversite yıllarında bir gazeteci olmayı hayal ettiğini belirtti. Basının görevinin sadece insaların merakını giderip bilgilendirme yapma olmadığını söyleyen Başkan Örki, 15 Temmuzu anımsatarak, "15 Temmuzda yaptığınız iş, aynı zamanda vatan savunması söz konusu olduğunda ülkenin vatan severlerini o göreve davet edilmesini sağlamak oldu" dedi.

Program yemek ikramının ardından sona erdi.