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Başkan Orkan UCLG-MEWA toplantısına katıldı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Türkiye ve Balıkesir’i temsilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)tarafından Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen toplantıya katıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
Başkan Orkan UCLG-MEWA toplantısına katıldı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Türkiye ve Balıkesir’i temsilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)tarafından Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen toplantıya katıldı.


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)tarafından Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen ve Türkiye, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Afganistan Cibuti, Etiyopya, Kenya ile Uganda gibi ülkelerden gelen 48 belediye ve yerel yönetim temsilcisinin yanı sıra uluslar arası kuruluşların uzmanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Türkiye ve Balıkesir’i temsil etti.


9-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 6.UCLG-MEWA kongresinde göç ve sosyal uyum, yerel kalkınma ve yönetişim, iklim değişikliği ile mücadele ve kentsel dirençlilik temaları altında belirlenen stratejik plan sonrası yapılan çalışmalar ele alındı. Toplantı 2018 yılında Karesi Belediyesi evsahipliğinde düzenlenmişti. Mültecilere ve ülke içinde yerinden edilen insanlara ev sahipliği yapan ülkelerin temsilcilerinin yeraldığı zirvenin ilk gününde açılış oturumunun ardından "Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı" gerçekleştirildi. "Yerel Yönetimler için Büyük Veri ve Açık Verinin Zorlukları ve Fırsatları" konulu oturumun ardından "UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi İdari Oturumu" yapıldı. Zirvenin ikinci günü ise "UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi İdari Oturumu" ile başladı ve "Göç Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü" başlıklı panel ile devam etti. Ardından gerçekleştirilen genel kurulda 3 yıllık Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan görüşülecek ve yönetim organlarının seçimi yapıldı.


Başkan Orkan, Balıkesir ve Türkiye’yi temsil etti


Toplantı sonrası değerlendirme yapan Başkan Orkan, “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen ve Türkiye, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Afganistan, Cibuti, Etiyopya, Kenya ile Uganda gibi ülkelerden gelen 48 belediyelerle yerel yönetim temsilcisinin yanı sıra uluslararası kuruluşların uzmanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda ülkemizi temsil ettik. Toplantıda göç ve sosyal uyum, yerel kalkınma ve yönetim, iklim değişikliği ile mücadele ve kentsel dirençlilik temaları altında belirlenen stratejik plan sonrası yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıda alınan kararlar ile çizilen yol haritasının dünya ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.


Genel Kurul’da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da UCLG-MEWA 2019-2022 Eşbaşkanı olarak görev aldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
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