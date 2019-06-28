Başkan Orkan,LGS Şampiyonu Dağ’ı makamında ağırladı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 2019 Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye 1.si olan Karesi Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nazmiye Kübra Dağ ve dereceye giren öğrencileri ağırladı.

2019 Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye 1.si olan Karesi Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nazmiye Kübra Dağ, sınavda derece elde eden kardeşi Hayrullah Enes Dağ ve Didar Atik, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ı ziyaret ettiler. Öğrencilerin gelecekleriyle ilgili planlarını dinleyen Orkan, “İnşallah bu başarılı çalışmalarınız devam eder. Vatanımıza, Milletimize, Memleketimize yararlı, faydalı insanlar olursunuz. En güzel en iyi makamlara sizler gelirsiniz İnşallah. Karesimizin ve ilimizin adını tüm Türkiye’ye duyuran Öğrencilerimizi başarılarından kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin yolu ve bahtı açık olsun” dedi.

Başarılı öğrencilere hediye veren Başkan Orkan, ayrıca öğrencilere okumaları için merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ‘Bilim Tarihi Sohbetleri’ adlı kitabını hediye etti. Zengin geçtiğimiz yıl 30 Haziran günü hayatını kaybetmiş ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı” olarak ilan edilmişti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve Okul Müdürü Osman Akyar ile öğrencilerin anneleri Saniye Dağ’da yer aldı. Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Başkan Orkan, gençlerin bahtlarının açık olması temennisinde bulundu.