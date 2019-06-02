0553 313 94 23

Başkan Orhan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, İslam âleminin bayramını tebrik etti.

02 Haziran 2019 Pazar 12:27
Başkan Orhan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, İslam âleminin bayramını tebrik etti.


Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayının geride bırakılarak kardeşlik ruhu içerisinde bir Ramazan Bayramı’na ulaşıldığını söyleyen Başkan Orhan, ramazan ayı süresince tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabulünü Allah’tan niyaz ettiklerini ifade etti.


Başkan Orhan mesajında, “Millet olarak birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, kardeşlik ruhunun en kalbi duygularla hissedildiği en özel anlar dini ve milli bayramlarımızdır. Tarihimizden aldığımız köklü yaşam kültürü bizi bir arada tutan sevgi ve saygı ölçütünün en önemli göstergesidir. Kardeşlerimizle birlikte tevekkül, iyilik ve kardeşlik iklimi içerisinde bir ramazan ayı geçirdik. Cenab-ı Hak bunun mükâfatı olarak bizleri Ramazan Bayramı’na ulaştırdı.Milletçe yaşadığımız bayram heyecanının bir sonraki ramazan ayına kadar sürmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Orhan mesajının son bölümünde şu görüşlere yer verdi: “Bayramlar sevinçlerimizin doruğa ulaştığı, merhamet ve şefkat duygularının en yoğun yaşandığı zamanlardır. Bu kapsamda büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, gazilerimizi, şehit ailelerimizi ve uzaktan yakından gönül bağı kurduğumuz yakınlarımızı arayıp Ramazan Bayramlarını tebrik edelim. Bu davranış, birliğimizi ve beraberliğimizi artıracak, birbirimize olan kardeşlik bağını güçlendirerek millet olma şuurunu yenileyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin ve Milletimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, dünyada kardeşlik ruhunun hâkim olarak zulüm altında olan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:27
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    1. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    2. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    3. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    4. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    5. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    6. Avrupa Kürek Şampiyonası
    7. Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı..
    8. Çakmak gazı koklayan genç öldü
    9. Bayram trafiği drone ile denetlendi
    10. Yolda tartıştığı eşini öldürdü
    11. Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra..
    12. Yenişehir’de Ramazan bereketi
    13. KYK’lı gençler spor turnuvalarında..
    14. Ruslar acenta temsilcileri Muğla’nın..
    15. İş dünyasına üretim ve ihracat..
    16. İsrail güçleri 58 Filistinliyi..
    17. Honaz’da adaylar oylarını kullandı
    18. Amerika ve Batı, 23 Haziran’da 15..
    19. Görele’de son iftar
    20. Joshua unvanlarını kaybetti
    21. İstanbul Havalimanı’nda 10 milyonuncu..
    22. Türk Kızılaydan Afganistan'daki..
    23. Dicle Nehri’nde kaybolan Yılmaz’ın..
    24. Antalya Emniyetinden, Ramazan..
    25. Başkan Seçer’den öğrencilere bayram..
    26. Çanlar Almanya için çalıyor!..
    27. İmamları eleştiren CHP bugün bir..
    28. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü..
    29. Elazığ’da bayram öncesi yol..
    30. Emniyetin bayram operasyonunda çok..
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...