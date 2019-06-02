Başkan Orhan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, İslam âleminin bayramını tebrik etti.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayının geride bırakılarak kardeşlik ruhu içerisinde bir Ramazan Bayramı’na ulaşıldığını söyleyen Başkan Orhan, ramazan ayı süresince tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabulünü Allah’tan niyaz ettiklerini ifade etti.

Başkan Orhan mesajında, “Millet olarak birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, kardeşlik ruhunun en kalbi duygularla hissedildiği en özel anlar dini ve milli bayramlarımızdır. Tarihimizden aldığımız köklü yaşam kültürü bizi bir arada tutan sevgi ve saygı ölçütünün en önemli göstergesidir. Kardeşlerimizle birlikte tevekkül, iyilik ve kardeşlik iklimi içerisinde bir ramazan ayı geçirdik. Cenab-ı Hak bunun mükâfatı olarak bizleri Ramazan Bayramı’na ulaştırdı.Milletçe yaşadığımız bayram heyecanının bir sonraki ramazan ayına kadar sürmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Orhan mesajının son bölümünde şu görüşlere yer verdi: “Bayramlar sevinçlerimizin doruğa ulaştığı, merhamet ve şefkat duygularının en yoğun yaşandığı zamanlardır. Bu kapsamda büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, gazilerimizi, şehit ailelerimizi ve uzaktan yakından gönül bağı kurduğumuz yakınlarımızı arayıp Ramazan Bayramlarını tebrik edelim. Bu davranış, birliğimizi ve beraberliğimizi artıracak, birbirimize olan kardeşlik bağını güçlendirerek millet olma şuurunu yenileyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin ve Milletimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, dünyada kardeşlik ruhunun hâkim olarak zulüm altında olan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.”