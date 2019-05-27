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Başkan Orhan’dan minik sunum

1’inci sınıf öğrencileri Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı ziyaret ederek yerel yönetimlerle ilgili bilgi aldılar.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:30
Başkan Orhan’dan minik sunum

1’inci sınıf öğrencileri Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı ziyaret ederek yerel yönetimlerle ilgili bilgi aldılar.


Tatbikat İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri Aziziye Belediyesi’ni ziyaret ederek yerel yönetimlerle ilgili Başkan Orhan’dan bilgi aldılar.


Öğretmenleri Rahime Bektaş gözetiminde belediye gelen öğrencilerin belediye binasını girerken şaşkınlıkları gözlerinden okundu.


Belediye meclis salonunda öğrencileri karşılayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetimler, belediye sorumluluk alanları ve çocuklarla ilgili hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgiler verdi.


Öğrencilere belediye başkanı olmaları durumunda hangi hizmetleri yapacakları soran Başkan Orhan’ın, öğrencilerin verdikleri cevaplar karşısında oldukça memnun olduğu gözlendi.


Meclis salonundaki görüşmenin ardından belediye binasını öğrencilerle gezen Başkan Orhan, ilçede yapılan hizmetlerin yer aldığı maketleri de öğrencilere göstermeyi ihmal etmedi.


Belediyecilik hizmetlerinin 7’den 77’ye vatandaşların tamamını kapsadığı belirten Başkan Orhan, hedeflerinin her kesimi memnun edecek, rutin hizmetlerin yanı sıra belediyecilik hizmetleri açısından fark ortaya koyan projeler üretmeye yönelik çalışmalar olduğunu söyledi.


Başkan Orhan, “Her alanda yatırımlarımız, hayata geçirdiğimiz veya hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerimiz mevcut. Eğitim alanı da bu anlamdaki önceliklerimiz arasında. Geride bıraktığımız dönem içerisinde eğitim alanında önemli yatırımları yaptık. Temelini attığımız hizmetler bu dönemde yapacağımız yatırımlarla eğitimdeki kaliteye önemli katkı sunacaktır.” şeklinde konuştu.


Ziyaret birlikte çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:30
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