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Başkan Orhan’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:24
Başkan Orhan’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Orhan mesajında şu görüşlere yer verdi:


” 15 Temmuz 2016 tarihinde devletin içinde kümenmiş ve adeta istihbarat servisi gibi örgütlenmiş hain FETÖ/PDY terör örgütü, milli iradeyi hiçe sayarak bu cennet vatanımızı ele geçirme girişiminde bulunmuştur. Bu hadsiz girişime dahili ve harici düşmanlarımız da destek vermiştir. Bu girişimi yaparken yine milletin parasıyla alınan her türlü silahı kullanmaktan geri kalmayarak ne kadar gözü dönmüş bir durumda olduklarını göstermişlerdir. Aziz Türk milletinin ecdadından aldığı kahramanlık ruhu, kendini irade olarak ortaya koymuş ve bu karanlık geceyi imanıyla darbecilere karşı tek yürek durarak aydınlatmıştır. Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden olan 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, milletimizin feraseti, cesareti ve dik duruşu sayesinde, düşmanlarımız Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da ve Kut’ul Amare’de olduğu gibi Türk milletinin bağımsızlığı uğruna canını vermekten zerrece çekinmeyeceğini anlamıştır.”


Başkan Orhan mesajını şöyle tamamladı:


“Cenab-ı Hak, rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı sonsuza kadar bu topraklar üzerinden dalgalandırsın. Bizler bağımsız ve hür Türkiye mücadelesi için ant içtik. Bu duygu ve düşüncelerle vatan toprağı için can vermiş aziz şehitlerimizi, fedakârca ülkemizi savunmuş gazilerimizi ve onların kıymetli ailelerine minnettar olduğumuzu arz eder, birlikte güçlü olduğumuz gerçeğini hatırlatmak isterim.”

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:24
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