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Başkan Orhan’a minik sürpriz

Anaokulu öğrencileri Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı makamında ziyaret ederek sürpriz yaptılar.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
Başkan Orhan’a minik sürpriz

Anaokulu öğrencileri Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı makamında ziyaret ederek sürpriz yaptılar.


Minik öğrenciler beraberinde getirdikleri ay ve yıldız figüründen oluşan buket çiçeği Başkan Orhan’a takdim ettiler. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Orhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


4 yaş grubundan oluşan öğrenciler, Başkan Orhan’a ilçede çocuklar için yaptırdıkları çocuk oyun parkları ve oyun havuzlu park için teşekkür ettiler. Öğrencilere ziyaretleri sırasında Okul Müdürü Gül Özçelik, öğretmenler Meltem Öztürk ve Büşra Özyazıcıoğlu refakat etti.


Başkan Orhan’a Doğan Cüceloğlu’nun anne ve babalık üzerine yapacağı sohbet programının davetiyesini veren minik öğrenciler, şirin hareketleriyle ilgi odağı oldular.


Okul öncesi eğitimin önemine değinen Başkan Orhan, çocukların okul öncesi dönemlerde yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduklarını ve uygun sosyal çevre koşullarında yetişen çocukların çok daha sağlıklı bir gelişim gösterebileceklerine dikkat çekti.


Kendilerine yapılan hoş ziyaretten ziyadesiyle mutlu olduklarını dile getiren Başkan Orhan; öğrencilere, öğrencilerin ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.


Başkan Orhan, ayrıca çocuklara ağız bakım ve diş temizlik seti hediye etti.


Ziyaret, birlikte çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
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