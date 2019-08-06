Başkan Orhan’a Halk Ozanı usulü teşekkür

Halk Ozanı Rahim Sağlam, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Orhan’ın aşıklık geleneğine ve yakında baskısının yapılması planlan ‘Divandan Dökülenler’ adlı şiir kitabına verdiği desteklerden ötürü teşekkür ziyaretinde bulunan Aşık Rahim Sağlam, bağlamasının eline aldı ve sazını sözüne kattı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın halk ozanlarının yanda yer aldığını ve bu alanda yapılan tüm çalışmalara fazlasıyla destek verdiğini anlatan Aşık Rahim Sağlam, Başkan Orhan’a teşekkür etti.

Türk kültür tarihinin önemli kaynaklarından biri olan Âşık Edebiyatı’nın nesilden nesille aktarılmasında halk ozanlarının büyük bir paya sahip olduğunu dile getiren Başkan Orhan, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen kültür mirasının gönüllere nakşı, bu alana yapılacak yatırımlarla mümkün olacağını söyledi.

Başkan Orhan ayrıca, “Aziziye Belediyesi olarak kültürümüzü korumak, yaşatmak ve nesillere kaynaklık eden Fıratlar, Niller olmak isteriz. Bu doğrultuda Aziziye Belediyesi kültür yayınlarına bir eşsiz eser daha heyecan ile kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Erzurum Ozanlarından Âşık Rahim Sağlam’ın eserlerini ‘Divandan Dökülenler’ şiir kitabıyla bir araya getirdik ve okurlarımızın beğenisine sunduk.

Gücümüz nispetinde, âşıklarımızın yanında olmaya, ozanlarımızın sözünde olduğumuz kadar gönüllerinde de olmaya çalışacağız.

Bu değerli eserin hazırlanmasında ve özenle sunulmasında emeği geçen her kardeşime tek tek yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

‘Divandan Dökülenler’ adlı şiir kitabı önümüzdeki günlerde okurlarıyla buluşacak.