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Başkan Orhan: “Vatan sevgisinin zaferidir Çanakkale”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Çanakkale Zaferi’nin 104.

17 Mart 2019 Pazar 13:47
Başkan Orhan: “Vatan sevgisinin zaferidir Çanakkale”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin binlerce yıldır sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinin yakın tarihteki en iyi örneklerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Orhan, Türk milletinin vatanı, dini, istikbali ve hürriyeti söz konusu olduğunda canı pahasına mücadele etmekten çekinmeyeceğini ifade etti.


Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Şerefli ecdadımız, bundan tam 104 yıl önce Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyen emperyalist güçleri tarihe gömmüştür. Bu mücadele, savaşın şartları itibariyle insan üstü bir fedakarlığın dimdik duran asil bir nişanesidir. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Laz’ıyla, Çerkez’iyle ve bütün dinamikleri ile tek vücut olarak kazanılmış bu zafer, dünyaya nizam getiren necip milletimizin dik duruşudur.”.


Başkan Orhan mesajında şu görüşlere yer verdi: “Azmin ve imanın gücüyle kazanılmış Çanakkale Zaferi, göstermiştir ki: başarmak ancak inanmak ile mümkündür. Gözünü kırpmadan düşman üzerine yürüyen ecdadımız, bu mübarek toprakları bize yurt edebilmek için canları pahasına savaştılar. Onları üstün kılan yüreklerindeki vatan sevgisi ve düşmana aman vermeyen imanıdır. Bu vesileyle dünyaya Çanakkale’nin geçilmeyeceğini öğreten aziz ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”


Şüheda Parkı müjdesi


Başkan Orhan, aziz şehitlerimizin isimlerinin yaşatılacağı Şüheda Parkı’nın inşasının tamamlandığını ve yapılacak törenle parkın hizmete açılacağının da müjdesini verdi.


Başkan Orhan,” Vatanı uğruna gözünü kırpmadan ve zerre miktarı canını düşünmeden düşman üzerine yürümüş aziz şehitlerimizin isimlerini ölümsüzleştirmek adına ilçemizde özel bir park inşa ettik. Şehitlerimizin isimlerinin yaşatacağımız ve gelecek nesillere onların yaptığı fedakarlığı bir nebze olsun anlatacağımız parkımızın ismini de Şüheda Parkı koyduk. Vatandaşlarımız parkımızdan faydalanırken hem şehitlerimizi hatırlayacaklar hem de evlatlarına yiğitlerimizi anlatacaklar. Şüheda parkı şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.


Aziziye ilçesinde inşa edilen Şüheda Parkı, pazartesi günü Saat: 18.30’da yapılacak törenle hizmete açılacak.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:47
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