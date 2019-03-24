Başkan Orhan seçim ziyaretlerini sürdürüyor

Aziziye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkanı Adayı Muhammed Cevdet Orhan ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı mahallelerde seçim çalışmalarını sürdürüyor.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine sayılı günlere kala tempo iyice arttı. İlçe merkezinde ve mahalle statüsündeki ziyaretlerini sıklaştıran Başkan Orhan, bu hafta sonu gezilerini Ovacık bölgesinde bulunan köylere yaptı.

Başkan Orhan’a ziyaretler sırasında 22. ve 26. dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş, AK Parti Aziziye İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti ve MHP meclis üyesi adayları eşlik ediyor.

Ziyaretler sıranda konuşma yapan Başkan Orhan, geride bıraktıkları 5 yılda ilçenin tamamında ihtiyaçları belirlediklerini ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler ürettiklerini söyledi. Mahalle statüsündeki köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına merkezde yürüttükleri çalışmaları buralara da taşıdıklarını ayrıca belirtti.

Ak belediyecilik farkı

Başkan Orhan,” Kırsalda hayata geçirdiğimiz projeler, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımın talepleri doğrultusunda ve istişarelerimiz sonucunda gerçekleşti.Büyükşehir belediyemiz ile birlikte alt yapı, üst yapı ve sosyal donatı alanı olarak tamamladığımız çalışmalar, bunun yanı sıra köylerimize yaptığımız destekler kalkınmanın temelleriydi. İnşallah yeni dönemde bu temeller üzerinde kalkınma ve büyümeyi hızlandıracağız. Tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bu bölgelerimizde buna yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz. Biz vatandaşımızın her zaman yanındayız. Her vatandaşımızın birer üretici pozisyonuna geçmesi için de gayret göstereceğiz. Bölgede yapacağımız yeni çalışmalarla insanımız bir kez daha AK belediyecilik farkını yaşayacaktır.” diye konuştu.

Cumhur ittifakı istikrar ve güvenin tapusudur

Ziyaret ettikleri her bölgede Cumhur İttifakı için destek isteyen Başkan Orhan, Cumhur İttifakının istikrar ve güvenin adresi olduğunu söyledi. Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne devam edebilmesi ve mazlumların umudu olabilmesi için Cumhur İttifakının var olduğunu belirten Başkan Orhan, milletin feraseti sayesinde ilgili mecralara gerekli dersin sandıkta verileceğini de sözlerine ekledi

Gittiği her mahallede yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Orhan; yaşlılarla, gençlerle ve çocuklarla özel olarak ilgileniyor.