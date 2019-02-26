Başkan Orhan: “Omurgalı siyasetin adresi Cumhur ittifakıdır”

Aziziye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan seçim gezilerini sürdürüyor.

Gündüz saatlerinde ilçe merkezinde ziyaretlere devam eden Başkan Orhan, akşam saatlerinde ise köylerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Başkan Orhan’a ziyaretleri sırasında AK Parti ve MHP Aziziye teşkilatı mensupları eşlik ediyor.

Hafta sonu; Söğütlü, Aşağı Yenice ve Özbek Mahallelerini ziyaret eden Başkan Orhan, vatandaşlardan Cumhur İttifakı için destek istedi.

Başkan Orhan, 2014 yılından bugüne kadar halkla istişare içerisinde bir yönetim anlayışı benimsediklerini ve hizmetleri bu sayede hayata geçirdiklerini anlattı.

Başkan Orhan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hamdolsun ilçemizin tamamında önemli yatırımları hayata geçirdik. Birbirinden değerli hizmetler ürettik. Bu çalışmaların tamamını hükümetimiz ve halkımızın desteğiyle gerçekleştirdik. İnşallah Cumhur İttifakı ile bu hizmetler katlanarak devam edecektir.”

Başkan Orhan, “Cumhur İttifakı omurgalı siyasetin adresidir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ve 24 Haziran seçimleriyle başlayan süreç Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin mimarlığıyla Cumhur İttifakı olarak nihayete erdi. Bu ittifakın bir neferi olarak gece gündüz hiç durmadan çalışacağız ve ittifakımızın arkasında duracağız.” diye konuştu.

İLLET VE ZİLLET İTTİFAKI HÜSRANA UĞRAYACAKTIR

Bebek katili terör örgütlerinin ve vatana ihanet içerisindeki yapıların uzantılarının Cumhur İttifakı’nın karşısında olduğunu söyleyen Başkan Orhan, milletin ferasetinin illet ve zillet ittifakını hüsrana uğratmaya yeteceğini ifade etti.

Başkan Orhan, “31 Mart Yerel Seçimleri her ne kadar belediye başkanlarının seçimi gibi görünse de bunun ötesinde çok daha önemli bir seçimdir. Bu anlamda ittifakımız için kullanılacak her oy Cumhur İttifakı’nın, bütün şer odaklara karşı gücünü ortaya koyacaktır. Milletimizin vakarlı duruşu bir kez daha ülkemizi istemeyenlere gerekli mesajı verecektir.” şeklinde konuştu.