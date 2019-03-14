0553 313 94 23

Başkan Orhan kapı kapı gezdi Cumhur İttifakı için destek istedi

Aziziye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan seçim ziyaretlerini sürdürüyor.

14 Mart 2019 Perşembe 12:42
Başkan Orhan kapı kapı gezdi Cumhur İttifakı için destek istedi

Aziziye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan seçim ziyaretlerini sürdürüyor.


31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Orhan, ilçede ev ziyaretleri yapıyor, kapıların zilini çalarak vatandaşların elini sıkıyor.


İlçenin tamamında toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Orhan, trafiğin yoğun olduğu ana caddelerde istişare sohbetleri yapıyor.


Kırmız ışıkta bekleyen sürücülere de merhaba diyen Başkan Orhan, Cumhur ittifakı için ziyaretlerini aralıksız sürdürerek destek istiyor.


Kalıcı eserler ürettik


Aziziye’ye kazandırdıkları eserlerle ve hizmetlerle vatandaşların kapsını çaldıklarını söyleyen Başkan Orhan,” Hemşerilerimizden aldığımız desteği onlara hizmet yolunda kullandık. Çok şükür halkımızın karşısına yüzümüz ak olarak çıkıyoruz. Geçtiğimiz 5 yıllık dönem içerisinde vatandaşlarımız ne istediyse biz o hizmeti ürettik. Dadaşkent, Ilıca ve mahalle statüsündeki köylerimizin tamamında vatandaşlarımızın ihtiyacı olan hizmetleri üreterek kalıcı eserler bıraktık. Gönüllere hizmet uğruna çıktığımız bu yolda durmadan ürettik ve İnşallah üretmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.


Aziziye’nin geleceğinin güzel, ufkunun açık olduğu belirten Başkan Orhan, Cumhur ittifakı ile şahlanışın devam edeceğini dile getirdi.


Teveccüh Cumhur İttifakına olacaktır


AK Parti ve MHP Aziziye teşkilatlarıyla uyumlu bir seçim süreci geçirdiklerinin altının çizen Başkan Orhan,” Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin kurduğu Cumhur ittifakımızın ilçemiz ölçeğinde istediğimiz yerde olabilmesi adına gece gündüz çalışıyoruz. Hemşerilerimizi ziyaret ediyoruz, önümüzdeki seçimlerin devletimiz ve milletimiz açsından önemini anlatıyoruz. Biz inanıyoruz 31 Mart tarihinde halkımız teveccühünü Cumhur ittifakından yana kullanacaktır. “diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın fiyatları
    1. Altın fiyatları
    2. FETÖ sanığı: “Fethullah Gülen’den..
    3. Firari FETÖ’cü Emniyet Müdürü..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık..
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. AB Konseyi Başkanı Tusk’tan Brexit..
    7. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr...
    8. CHP’li Milletvekilleri Tezcan ve..
    9. Sağlık Büyükşehir’le ayağınıza geliyor
    10. Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması
    11. Diyaliz hastalarına diyabet eğitimi
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    13. Etiyopya’da düşen uçağın kara kutusu..
    14. Aşık Veysel, ölümsüz eserleriyle anıldı
    15. Karlıova’da ekipler karla mücadele..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Güney Koreli yıldızlar skandallar..
    18. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    19. GRAFİKLİ - Netanyahu seçimi kazanmak..
    20. Palu’da "Gençlik ve Güvenli Gelecek"..
    21. Başkan Erdoğan Ankara Şehir..
    22. Atlı ciritte final heyecanı yarın..
    23. "SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93"
    24. Öğrenciler okullarını güzelleştiriyor
    25. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    26. Sular altındaki Amik Ovası’nda..
    27. Koku alma kaybınız varsa ağız tadınızı..
    28. "Yayıncılar teknolojik gelişmelere..
    29. 2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında..
    30. Akdeniz’de 3 günde ikinci dev köpek..
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!