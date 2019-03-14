Başkan Orhan kapı kapı gezdi Cumhur İttifakı için destek istedi

Aziziye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan seçim ziyaretlerini sürdürüyor.

31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Orhan, ilçede ev ziyaretleri yapıyor, kapıların zilini çalarak vatandaşların elini sıkıyor.

İlçenin tamamında toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Orhan, trafiğin yoğun olduğu ana caddelerde istişare sohbetleri yapıyor.

Kırmız ışıkta bekleyen sürücülere de merhaba diyen Başkan Orhan, Cumhur ittifakı için ziyaretlerini aralıksız sürdürerek destek istiyor.

Kalıcı eserler ürettik

Aziziye’ye kazandırdıkları eserlerle ve hizmetlerle vatandaşların kapsını çaldıklarını söyleyen Başkan Orhan,” Hemşerilerimizden aldığımız desteği onlara hizmet yolunda kullandık. Çok şükür halkımızın karşısına yüzümüz ak olarak çıkıyoruz. Geçtiğimiz 5 yıllık dönem içerisinde vatandaşlarımız ne istediyse biz o hizmeti ürettik. Dadaşkent, Ilıca ve mahalle statüsündeki köylerimizin tamamında vatandaşlarımızın ihtiyacı olan hizmetleri üreterek kalıcı eserler bıraktık. Gönüllere hizmet uğruna çıktığımız bu yolda durmadan ürettik ve İnşallah üretmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Aziziye’nin geleceğinin güzel, ufkunun açık olduğu belirten Başkan Orhan, Cumhur ittifakı ile şahlanışın devam edeceğini dile getirdi.

Teveccüh Cumhur İttifakına olacaktır

AK Parti ve MHP Aziziye teşkilatlarıyla uyumlu bir seçim süreci geçirdiklerinin altının çizen Başkan Orhan,” Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin kurduğu Cumhur ittifakımızın ilçemiz ölçeğinde istediğimiz yerde olabilmesi adına gece gündüz çalışıyoruz. Hemşerilerimizi ziyaret ediyoruz, önümüzdeki seçimlerin devletimiz ve milletimiz açsından önemini anlatıyoruz. Biz inanıyoruz 31 Mart tarihinde halkımız teveccühünü Cumhur ittifakından yana kullanacaktır. “diye konuştu.