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Başkan Orhan: “Kadınlar toplumun mimarlarıdır”

Aziziye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle ilçede yaşayan kadınlara karanfil dağıttı.

08 Mart 2019 Cuma 16:04
Başkan Orhan: “Kadınlar toplumun mimarlarıdır”

Aziziye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle ilçede yaşayan kadınlara karanfil dağıttı.


Programlar sırasında Orhan’a; belediye başkan yardımcıları, AK Parti Aziziye İlçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri eşlik etti.


İlk olarak belediyede çalışan kadın personellere karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Orhan, cadde ve sokakların yanı sıra evlere de ziyaretlerde bulunarak bayanlara karanfil hediye etti.


Orhan, Aziziye Güzide Bakım Evi’nde yaşayan kadınlarla da bir araya gelerek, her zaman onların yanlarında oldukları mesajını verdi ve karanfil takdim etti.


TOPLUMUN GERÇEK MİMARI KADINLAR


Hayatın her alanında aktif olan kadınların toplumun düzenini sağlamada önemli görevler üstlendiğine dikkat çeken Orhan,” Kadınlar toplumumuzun gerçek mimarlarıdır. Bizim toplumumuz kadına değer veren ve ona saygı gösteren bir medeniyetin mirasçısıdır. Zira; 93 Harbi’nde kundaktaki çocuğunu bırakarak cepheye koşan Nene Hatunumuz, Kurtuluş savaşımızda cepheye mermi taşıyan kadınlarımız ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde canını düşünmeden sokaklara darbecilere karşı koyan bayanlarımız, bu örneklerin tamamı bayanlarımızın toplumuzdaki yerini, önemini ve mimar olma özelliklerini ortaya koymaktadır.” diye konuştu.


KADININ TOPLUM ÜZERİNDEKİ HAKLARI BAKİDİR


Başkan Orhan toplumun değişmesi, ilerlemesi ve muasır medeniyetler seviyesine gelmesi ancak kadına verilen değerle mümkün olabileceğini söyledi.


Başkan Orhan ayrıca,” Peygamberimizin, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır.’ sözünün muhatabı yine kadınlarımızdır. Peygamberimiz; Veda hutbesinde kadının İslam dinindeki değerini, önemini ve onların toplumda bir emanet edasıyla korunması gerektiği öğüt etmişlerdir. Toplum olarak bize düşen ise bu doğrultuda hareket etmektir.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:04
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