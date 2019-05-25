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Başkan Orhan istişare turunda

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, istişare ziyaretlerini gece gündüz sürdürüyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:39
Başkan Orhan istişare turunda

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, istişare ziyaretlerini gece gündüz sürdürüyor.


Gündüz saatlerinde belediye çalışmalarını takip eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Orhan, iftar sonrasında ise ilçenin işlek caddelerinde vatandaşları ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunuyor.


İlçedeki esnaflarla da sık sık bir araya gelen Başkan Orhan’a ziyaretleri sırasında belediye başkan yardımcıları ve mahalle muhtarları da eşlik ediyor.


Geziler sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan Başkan Orhan, ilçede her gün ayrı bir yerleşim yerinde ziyaretlerini sürdürüyor.


İlçeyi burada yaşayan vatandaşlarla birlikte yönettiklerini belirten Başkan Orhan, ürettikleri projelerin tamamını yaptıkları istişareler neticesinde ortaya koyduklarını söyledi.


HALK İLE BİRLİKTE YÖNETİM ANLAYIŞI


Başkan Orhan, “İlçemiz geniş bir coğrafi alana sahip. Bizler bu anlamda her vatandaşımızın görüşünü dinlemek, fikirlerine ulaşmak istiyoruz. 7’den 77’ye her kesimin düşüncesine açığız. Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların tümünü birlikte alınmış kararlara ve ‘Halka rağmen değil halk ile birlikte’ yönetim anlayışına borçluyuz.” diye konuştu.


MARKA İLÇE HEDEFİNE


Başkan Orhan, Aziziye’nin bölgenin parlayan yıldızı olduğunu ve öne çıkan en önemli yaşam merkezleri arasında yerini aldığını belirtti.


Hedeflerinin Aziziye’yi her anlamda gelişmiş yaşam merkezleriyle yarışabilir duruma getirmek olduğunu da ifade eden Başkan Orhan, bölgenin dinamiklerine uygun planladıkları yeni projelerle ilçenin her anlamda adından söz ettireceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:39
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