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Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçedeki esnafları ziyaret ederek Cumhur ittifakı için destek istedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:43
Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçedeki esnafları ziyaret ederek Cumhur ittifakı için destek istedi.


Çeşitli meslek gruplarının yanı sıra ilçe esnafıyla da bir araya gelen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca ve Dadaşkent’te faaliyet gösteren ticari işletmeleri ziyaret etti.


İlçede haftanın belirli günlerinde iki farklı yerleşim yerinde kurulan halk pazarlarına giderek pazar esnafıyla yakından ilgilendi.


Ziyaretlerden mutlu olduklarını belirten esnaf, büyüme ve gelişmenin devam edebilmesi, Türkiye’nin hak ettiği konuma gelebilmesi adına Cumhur İttifakı’na desteklerinin tam olduğunu söylediler.


5 yılda Aziziye ilçesine önemli hizmetler kazandırdıklarını dile getiren Başkan Orhan, Cumhur İttifakı ile birlikte bu hizmetlerin katlanarak devam edeceğini söyledi.


AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla uyumlu bir çalışma sergilediklerinin altını çizen Başkan Orhan, istişare kültürü içerisinde hareket ettiklerini ve bugüne kadar hayata geçen dev projelerin bu istişare mekanizmasından çıkan kararlar neticesinde şekillendiğini belirtti.


Başkan Orhan Cumhur İttifakının aynı zamanda istikrar ve güvenin adresi olduğunu ifade ederek “ Halkımızın ittifakımıza teveccühü sayesinde inanıyoruz ki 31 Mart gecesinde ipi göğüsleyen taraf biz olacağız. Hedefimiz Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği doğrultuda, hizmeti insan için üretmek ve gönül belediyeciliğiyle taçlandırmak olacaktır. Geride bıraktığımız hizmet dönemindeki performansımız İnşallah daha da iyi hizmetler üreteceğimizin en büyük göstergesidir.” dedi.


Başkan Orhan’a ziyaretler sırasında AK Parti ve MHP Aziziye teşkilat mensupları da etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:43
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