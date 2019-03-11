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Başkan Orhan: “12 Mart hüznün yerini zafere bıraktığı tarihtir”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:43
Başkan Orhan: “12 Mart hüznün yerini zafere bıraktığı tarihtir”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Orhan, 1 Dünya savaşı sırasında Erzurum’un, Çarlık Rus ordusunun ilk hedefinde olduğunu ve 1916 yılında Rus ordusu tarafından işgal edildiğini belirtti.


Bolşevik ihtilali nedeniyle Rusya’nın işgal ettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nden geri çekildiğini aktaran Başkan Orhan, Rusya’nın çekildiği yerlerde Ermenistan hayaliyle yaşayan Ermeni Taşnak çetelerinin akıllara durgunluk verecek katliamlara neden olduğunu söyledi.


Başkan Orhan:” Ermeniler Erzurum’da Müslüman Türk soykırımı yapmış. Dünya devletleri bu soykırıma yalnızca seyirci kalmıştır. Vahşet öylesine büyüktür ki; Erzurum giren Türk birliklerinin başındaki Kazım Karabekir Paşa bu durumu ancak şu sözlerle ifade edebilmiştir: ’Erzurum’da halk göz yaşları içinde kimi babasını kimi kardeşini yakılmış veya sürgülünmüş buluyor, saçlarını başlarını yoluyordu. Sokaklarda canlılıktan bir iz bile kalmamıştı. Yerlerde kadın ve çocuklar kanlar içindeydi.’ Şanlı ecdadımız bu soykırıma müsaade etmemiş ve 12 Mart tarihinde rüştünü kendi ayakları üzerinde durarak dünyaya ispatlamıştır.12 Mart ayrıca İstiklâl Marşımızın da kabul edildiği şanlı tarihtir. İstiklâl Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy, milletimizin hangi duygularla savaştığını, hangi inançla vatanını koruduğunu en iyi şekliyle ortaya koymuştur.” diye konuştu.


Başkan Orhan mesajının son bölümünde şu görüşlere yer verdi:” Cumhuriyetin önemli kilometre taşlarından biri olan Erzurum’un kurtuluşa giden yolda canıyla ve kanıyla mücadele ettiğini evlatlarımıza unutturmamamız gerekir. Anadolu insanının milli değerlerini ve heyecanını diri tutan bu önemli günü hafızalarımıza kazımamız ve bu yönde azimle çalışmamız gerekir.Bizlerin anlı açık, hür ve bağımız yaşaması için canlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat içerisinde bir yaşam diliyorum.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:43
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