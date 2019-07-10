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Başkan Oprukçu’dan kadın girişimcilere tam destek

Konya’nınEreğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, kadınların üretimde aktif rol oynamasına katkı sağlayacak bir projeyi daha uygulamaya geçirdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19
Başkan Oprukçu’dan kadın girişimcilere tam destek

Konya’nınEreğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, kadınların üretimde aktif rol oynamasına katkı sağlayacak bir projeyi daha uygulamaya geçirdi.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, kadınların üretimde aktif rol oynayabilmeleri için çeşitli projelere imza atıyor. Ereğli’nin geleceği için kadınların taşın altına elini koymalarının önemli olduğunu, kadınların elinin değdiği her yere düzen, dirlik götüreceğini düşünen Başkan Oprukçu, S.S. Gökçeyazı Kooperatifi’nin talebi üzerine 40 adet arı kovanını içerisinde arılarla birlikte kadın girişimcilere teslim etti.



“Sabır ekip, azimle başarı biçeceğiz”


Kadını ile birlikte başaran toplumların gelişmişlik seviyesinin yükseldiğini kaydeden Başkan Oprukçu, “Ereğlili hanımlar üreten, gelişmiş Ereğli’nin bel kemiği, omurgası olacaklar. Huzur şehri Ereğli’yi inşa edebilmemizin yolu üretmekten, mazeretler ardına sığınmadan çalışmaktan geçiyor. Sizler ne ekmek istiyorsanız ilgili arkadaşlarla görüşeceksiniz fidanınızı Ereğli Belediyesinden temin edeceksiniz. Birlikte çalışıp birlikte başaracağız sabır ekip, azimle başarı biçeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19
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