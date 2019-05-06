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Başkan Oprukçu’dan hemşehrilerine Ramazan daveti

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerine tüm hemşehrilerini davet etti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:32
Başkan Oprukçu’dan hemşehrilerine Ramazan daveti

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerine tüm hemşehrilerini davet etti.


Ereğli Belediyesi mübarek Ramazan Ayı’nın ilk etkinliğinde ilahi sanatçısı Cahit Nazlı’yı Ereğlililerle buluşturuyor. Ereğli Belediyesi tarafından 7 Mayıs Salı günü saat 21.00’de Oğuz Ata Sosyal Tesislerinde düzenlenecek programa tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Hüseyin Oprukçu, “Rahmet ve bereketi bol olan mübarek Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan Ayı, birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği, dargınların barıştığı, paylaşmanın daha da arttığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği ve manevi hazzın doruklarda yaşandığı rahmet ayıdır. Ereğli’de çeşitli etkinliklerle Ramazan ayının coşkusunu hemşehrilerimizle birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizle kucaklaşacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak bu mübarek ayda huzuru ve mutluluğu her zamankinden daha da fazla yaşatacağız. Bu anlamda 7 Mayıs Salı günü saat: 21.00’de Oğuz Ata Sosyal Tesislerimizde düzenleyeceğimiz İlahi Sanatçısı Cahit Nazlı siz değerli hemşehrilerimizle buluşacak. Tüm hemşehrilerimizi programımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:32
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