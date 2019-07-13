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Başkan Oprukçu: "Milli birlik ve beraberlik yaraları saracak yegane kuvvettir"

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü ile ilgili mesaj yayımladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:55
Başkan Oprukçu: "Milli birlik ve beraberlik yaraları saracak yegane kuvvettir"

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü ile ilgili mesaj yayımladı.


Başkan Oprukçu, yayımladığı mesajda hain darbe girişiminin hükumete, siyasi iktidara karşı değil Türk Milletinin fikir namusu ile ortaya koyduğu iradeye, demokrasiye karşı yapıldığını belirterek, "Cenab-ı Allah’a şükürler olsun ki askeri kamuflaj içine saklanmış hainlerin çabaları boşa çıkmış, milletimiz iradesini çiğnetmemiştir" dedi. 15 Temmuz’un Türk Milletinin istikbali için bir milat olduğunu, o gece yaşananlara stratejik bakmanın mümkünatı olmadığını ifade eden Başkan Oprukçu, "FETÖ/PDY terör örgütünün kamudaki tüm kurum ve kuruluşlardan, devletin organlarından ve özellikle siyaset sahnesinden silinmesi, siyasi sorumluluk sahiplerinin milletimize, 15 Temmuz şehitlerine karşı ödemeye mahkum olduğu bir şeref borcudur. Unutulmasın ki milli şuur uyanık, milli bilinç ayaktadır. Esaret tanımaz Türk Milleti kendisine yönelen her türlü tehlikeyi milli birlik ve beraberlikle püskürtebilecek güçtedir. Tarih dün olduğu gibi yarınlarda da milletimizin istikbali ve istiklali için ölüme düğüne gidercesine gittiğini yazacaktır. 15 Temmuz bunun en yakın ispatıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:55
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