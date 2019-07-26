Başkan Oprukçu: “Hedeflediğimiz her hizmeti hayata geçireceğiz”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, muhtarları makamında ağırladı.

Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Memduh Karaca’nın önderliğinde muhtarlar Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’yu makamında ziyaret etti. Muhtarlar, Başkan Oprukçu’ya hizmet yolunda desteklerini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oprukçu, "Sizler halkımızın sesi, kurumlar arasındaki köprüsüsünüz. Siz kıymetli muhtarlarımızın desteği ve samimi yaklaşımları bizleri mutlu ediyor.Hemşehrilerimizin ve mahallelerimizin bize ulaşan, ulaşmayan sorunlarını bize iletmek ve yapılan hizmetlerde takipçi olmanız bizim çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde nice değerli hizmetleri Ereğlimize kazandıracağımıza inancımız tam” dedi.

Şehrin sorunlarını çok iyi bildiğini belirten Oprukçu, “Bu sorunları tek tek çözüme kavuşturmak için samimi çaba ve gayreti göstereceğiz. Bu anlamda sizlere de önemli görevler düşüyor, bu görevlerin bilincinde olduğunuzu da çok iyi biliyorum. Huzur şehri Ereğli’yi hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. Biz, siz değerli muhtarlarımızı, kıymetli hemşehrilerimizi, kadim şehrimiz Ereğli’yi ve şanlı ülkemizi çok seviyoruz. Hizmet aşkı ile çıktığımız bu yolda başarılı olmak için azami gayret sarf edecek hedeflediğimiz her hizmeti Allah’ın izni ile yapacağız” diye konuştu.