Başkan Oprukçu: “Gençlerimizin geleceği Türkiye’nin geleceği”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler için tercih merkezi oluşturuldu.

Ereğli Belediyesi, çeşitli üniversite ve kolej işbirliğiyle uzman rehber öğretmenler eşliğinde YKS tercih merkezi oluşturuldu. Gençlerin geleceğini Türkiye’nin geleceği olarak gören ve eğitime desteği ile gençlerin sevgisini kazanan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatlarıyla sınava giren öğrenciler, 19 Temmuz’dan itibaren Hükümet Konağı önünde bulunan ve 15 Temmuz Şehitler Parkı’na kurulan tercih merkezinden 14.00 - 22.00 saatleri arasında yararlanabilecekler.

“Eğitim gelişen toplumların sarsılmaz direğidir”

Gençlerin geleceğine yönelik hizmetlerine ve eğitime destek vermeye devam ettiklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Eğitim gelişen toplumların sarsılmaz direğidir. Bu noktada Ereğli Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Gençlerimizin geleceğimizin teminatı olduğu gerçeğinden hareketle ülkemizin gelecek nesillerini refaha kavuşturmak ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak hepimizin görevidir. Bizler gençlerimizi seviyor, onlara değer veriyoruz. Allah’ın izniyle gelecekte de vatanına, milletine, bayrağına ve devletine bağlı gençlerimiz olacak. Bizler de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm gençlerimizi doğru tercih yapabilmeleri adına uzmanlarımızdan destek almaya bekliyorum. İnşallah onlar için hayırlı olacaktır” ifadelerini kullandı.