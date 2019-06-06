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Başkan Oprukçu bayramda da hemşehrileriyle buluştu

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, bayramlaşma programında hemşehrileriyle bir araya geldi.

06 Haziran 2019 Perşembe 18:25
Başkan Oprukçu bayramda da hemşehrileriyle buluştu

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, bayramlaşma programında hemşehrileriyle bir araya geldi.


Başkan Oprukçu, DSİ Binası’nda düzenlenen protokol bayramlaşmasına katıldı. Daha sonrasında protokol ile birlikte Ereğli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Şehit Aileleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret eden Başkan Oprukçu buradan da Kültür Merkezi’nde belediye tarafından düzenlenen vatandaşlarla ve personelle bayramlaşma programına katıldı. Oprukçu, Ereğli Vasfiye Ergin Vakfı Huzurevi sakinleri ile bayramlaştıktan sonra ziyaretlerini noktaladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Oprukçu: "Bayramlar neşe içinde karşıladığımız, yaşlılarımızı unutmadığımız, hısım ve akrabalarımızı ziyaret ettiğimiz, dargınlıklarımızı ve küskünlüklerimizi bir kenara bıraktığımız özel anlardır. Bu özel günlerde birbirimize daha sıkı sarılarak kaynaşırız. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz bayramlarımızın ülkemize, milletimize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ederim. Milletimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlarım" ifadelerini kullandı.


Başkan Hüseyin Oprukçu, "Birlik ve beraberlik içerisinde, huzurlu ve huzur şehri Ereğli’de nice bayramlara ulaşmanın onurunu yaşamak istiyoruz. Ereğli hepimizin. Huzur şehri Ereğli’yi inşa edersek hepimiz mutlu ve gururlu oluruz. Bağımsız bir belediye başkanı olarak seçilmek bizi onurlandırdı, bu vesileyle tüm hemşehrilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 18:25
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