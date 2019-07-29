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Başkan Oprukçu başarılı öğrencileri tatile gönderdi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, derslerinde başarılı olan ortaokul öğrencilerini tatile gönderdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:49
Başkan Oprukçu başarılı öğrencileri tatile gönderdi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, derslerinde başarılı olan ortaokul öğrencilerini tatile gönderdi.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, derslerinde başarılı olan ortaokul öğrencilerini tatile göndermek noktasında daha öncesinden verdiği sözü tuttu. Başkan Oprukçu, tatile gitmeye hak kazanan ilk kafileyi Belediye önünden bizzat uğurladı. Akdeniz’in masmavi denizi ile buluşacak olan çocuklar, belediyeden görevlendirilen personeller gözetiminde üç gün tatil yapacaklar.


Tatile giden çocuklarla kucaklaşan Başkan Oprukçu, “Sevgili çocuklarımız ve değerli aileleri inşallah ortaokul öğrencilerimizi şu an olduğu gibi tatile göndermeye devam edeceğiz. Bu anlamda Akdeniz’de güzel bir üç gün geçireceksiniz keyfini çıkarın ve arkadaşlarınızla birlikte iyi bir tatil geçirin. Yemenize, içmenize dikkat edin ama denizde çok daha fazla dikkat edeceksiniz. 4 tane görevli personelimiz sizlere eşlik edecek, bu ağabeylerinizi, ablalarınızı dinleyin. Allah’ın da izniyle kazasız belasız gidip, kazasız belasız döneceksiniz inşallah. Sizden iki şey istiyorum; döndükten sonra bol bol kitap okuyacaksınız ve çok başarılı öğrenciler olacaksınız, diğeri de ailelerinize, milletinize, devletinize, vatanınıza saygıyı ve sadakati hiç yitirmeyeceksiniz. Hepinize iyi tatiller diliyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum” ifadeleriyle tatile giden ilk kafileyi uğurladı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:49
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