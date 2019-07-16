Başkan Oprukçu: "40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin en sinsisi FETÖ’dür"

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üçüncü yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde düzenlenen anma programlarına ve etkinliklere katılan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, buradaki konuşmasında demokrasi vurgusu yaparken, geçmiş kırk yılda Türkiye’nin birçok terör örgütüyle mücadele ettiğini ancak FETÖ’nün bunun en sinsisi olduğunu belirtti.

Ereğli’de düzenlenen etkinlikler, Meydanbaşı Mezarlığındaki anma programı ile başladı. Öğle namazını müteakip Ulu Caminde okunan mevlid-i şerif ile devam eden program, Ereğli Belediyesi tarafından Ereğli Şehit Aileleri Derneğinde düzenlenen yemekte şehit yakınlarının ağırlanması ile devam etti. Günün son programı ise belediye önünden başlayan Demokrasi Yürüyüşü oldu ve yürüyüş Yunus Emre Meydanında sona erdi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, aziz milletimizin şerefli mensuplarını katleden hain girişimi kınayarak, "Türkiye, geçmiş 40 yıllık süreçte çok terör örgütüyle mücadele etti ancak FETÖ bunların en sinsisi. Öyle ki 2010 referandumundan sonra belediye başkanlığı sürecimizde operasyonlarla bizlere de diz çöktürerek itibarsızlaştırmaya çalıştılar ancak güçleri halkın iradesinin karşısında yetersiz kaldı" dedi.

Türk milletinin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğü söz konusu olduğunda tanklarla, toplarla mücadele etme yürekliliğini her daim göstermeye hazır olduğunu aktaran Başkan Oprukçu, "Terörle mücadelenin tek yolu milli birlik ve beraberliği muhafaza etmektir. İşte büyük Türk milleti o gece bir ölüp bin dirilerek birlik ve beraberliğini muhafaza ettiğini açıkça, yüreklice göstermiştir" diye konuştu.