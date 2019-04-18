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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Öndeş’in Berat Kandili mesajı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:07
Başkan Öndeş’in Berat Kandili mesajı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başkan Öndeş mesajında, “Berat kelimesi; kurtulmak, suçlu olmamak, aklanmak, temizlenmek demektir. Müslümanların, Yüce Allah’ın bağışlamasıyla günahlardan arınmayı umdukları kutlu bir zaman dilimi olan ayrıca on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan Ayı’nın da müjdecisi olan Berat Kandili, inananlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, Yüce Allah’ın sonsuz rahmet ve merhametine sığınmaları gerektiğini bir kere daha hatırlatmaktadır. Kur’an ayı olarak da kabul edilen rahmet ve mağfiret mevsimi olan bu geceyi idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.


Bu duygu ve düşüncelerle; Germencik halkının ve bütün İslâm aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insanlık aleminin barış ve huzuruna vesile olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:07
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