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Başkan Öndeş’den Ramazan Bayramı kutlama mesajı

Germencik Belediyesi Başkanı Fuat Öndeş Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda “Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:04
Başkan Öndeş’den Ramazan Bayramı kutlama mesajı

Germencik Belediyesi Başkanı Fuat Öndeş Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda “Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Bayramların, insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu kaydeden Başkan Fuat Öndeş, “Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkımızı birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır.Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeliyiz. Özellikle bayram günlerinde, bugünlerin kazandırdığı alışkanlıkla tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeli, insanlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Bu vesileyle, tüm Germencikli vatandaşlarımın ve İslam dünyasının Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:04
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