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Başkan Öndeş; ilk 3 ayını değerlendirdi

31 Mart yerel seçimlerinde Germencik Belediye Başkanı seçilen Fuat Öndeş, düzenlediği basın toplantısı ile geride kalan ilk 3 ayını değerlendirdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:21
Başkan Öndeş; ilk 3 ayını değerlendirdi

31 Mart yerel seçimlerinde Germencik Belediye Başkanı seçilen Fuat Öndeş, düzenlediği basın toplantısı ile geride kalan ilk 3 ayını değerlendirdi. En büyük projesinin ‘uyum’ olduğunu belirten Başkan Öndeş, “Uyumlu bir ekip mutlu bir personel ile daha mutlu bir Germencik inşa etmeye başladık. İlk 3 ayda yaklaşık 371 milyar tasarruf sağladık” dedi.


Göreve gelir gelmez çalışmalara ilk olarak belediye içerisindeki uyumsuzlukları gidererek başladıklarını belirten Başkan Öndeş, “Seçim sürecinde projelerimi sorduklarında en büyük projemin ‘uyum’ olduğunu söylemiştim. Bunu belediye içinden başlayıp belediyenin halkla uyum içinde olmasını da sağladık. Büyükşehir ile de uyum içerisinde Germencik ilçemizi hak etttiği yere taşımaya çalışıyoruz. Devraldığımız belediyeyi halkla paylaştık. Belediyenin borcundan ziyade paranın nereye harcandığı dikkat çekiciydi. Tüm birimlerde israfın önlenmesine yönelik çalışma başlattık. İlk 3 ayda 371 milyar tasarruf sağladık. Önümüzdeki süreçte güzel yatırımlara imza atacağız” dedi.


“İncir festivali Magnesia’da yapılacak”


Germencik ilçesinin bir tarım kenti olmanın yanında önemli bir kültür ve tabiat varlıkları açısından zenginliğe sahip olduğunu belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Magnesia giibi önemli bir antik kentimiz var. Bu antik kentimizin hak ettiği şekilde tanıtılması için bu yılki incir festivalini Magnesia Antik Kenti’nde yapacağız. İmkansızlıklar içinde 100 günde sahip olduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirip halkımıza sunduk.Önce huzuru sağlayıp başta halkımız, Büyükşehir Aydın Valiliği ve tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde güzel çalışmalar yapacağız” dedi.


“Burası ego tatmin makamı değil”


Makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu ve Belediye Başkanlığı’nın bir hizmet yeri olduğunu belirten Başkan Fuat Öndeş, “Bu süreç 48 aylık bir süreç. Zaten 3 ayı geçti. Diyeceğim şu ki; Burası ego tatmin makamı değil. Herkesle iyi geçinip dedikodu ve fısıltı gazetesine kulak vermeden Germencik ilçemiz için hep birlikte güzel şeyler yapma gayretinde olacağız” ifadelerine yer verdi.


“Jeotermalin nimetini başkaları yiyor külfeti bölge halkına kalıyor”


İlk 3 ayını değerlendirdiği toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Türkiye’deki en yoğun ve en fazla jeotermal enerjiye sahip bir ilçede olmalarına rağmen jeotermalin nimetlerinden faydalanamadıklarını söyledi. Yasal olarak jeotermalden elde edilen payın yüzde 1’inin ile o payın da 5’te 1’inin ilçe belediyelerine bırakılması gerektiğini kaydeden Başkan Öndeş, “Maalesef Aydın jeotermalinin nimetini başkaları yiyor külfetini halk çekiyor. Bu sıkıntının çözülmesini istiyoruz. Sadece Germencik Belediyesi’nin 2017 yılı alması gereken pay 4 trilyonun üzerinde. Ancak alamıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:21
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