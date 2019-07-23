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Başkan Öndeş, gazeteciler ile kahvaltıda buluştu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Basın Bayramı dolayısıyla kahvaltı düzenledi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:39
Başkan Öndeş, gazeteciler ile kahvaltıda buluştu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Basın Bayramı dolayısıyla kahvaltı düzenledi.


Germencik Belediyesi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kahvaltı düzenledi. 19 Mayıs Gençlik Parkında gerçekleşen kahvaltı organizasyona Aydın’da görev yapan tüm basın mensupları davet edildi. Basın mensupları onuruna verilen kahvaltıya Germencik Belediyesi Meclis üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcısı da katıldı.Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş kahvaltıya katılan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.


24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltıda Aydınlı gazeteciler ile bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tüm basın mensuplarının basın bayramını tebrik ederek, iyi dileklerde bulundu. Başkan Öndeş “Bugünümü siz değerli basın mensuplarımıza ayırdım. Önemli olan sizlersiniz. Katılımınız için teşekkür ederim. Hepinizin basın bayramını tebrik eder, iyi çalışmalar dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:39
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