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Başkan Ömer Günel: “Biz kimsenin ekmeği ile oynamaya değil, ekmek vermeye geldik”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesinde görev yapan personelle bir araya geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:46
Başkan Ömer Günel: “Biz kimsenin ekmeği ile oynamaya değil, ekmek vermeye geldik”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesinde görev yapan personelle bir araya geldi. Son dönemde şirket çalışanlarının maaşlarının düşürüleceği yönündeki söylentilere cevap veren Belediye Başkanı Ömer Günel “ Biz kimsenin ekmeğiyle oynamaya değil, ekmeği olmayanlara ekmek vermeye geldik” dedi.


Kuşadası Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Başkan Ömer Günel’e Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Soner Kaplan eşlik etti. Kuşadası Belediyesi’nin büyük bir dar boğazdan geçtiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, belediyeye tasarrufu personel maaşlarından kesinti ile sağlamayacaklarının altını çizdi.


“Sizden tek isteğim canla başla Kuşadası için çalışmanız”


Kuşadası Belediyesi Personel Anonim Şirketi çalışanlarıyla gerçekleştiği toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye gelirlerinin büyük bir çoğunluğunun personel giderlerine harcandığını kaydeden Başkan Ömer Günel “Sağdan, soldan duyduğunuz laflara inanmayın. Biz en başında sizlere bir söz verdik. Haksız yere kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dedik. Sözümüzün bugünde arkasındayız. Biz kimsenin maaşını düşürmeyerek kendi görevimizi yerine getiriyoruz. Sizde kendinize düşeni yani işinizi layıkla yapmalısınız. Sizden tek isteğim bu kent için, Kuşadası için canla başla çalışmanız. Personel maaşlarını düşürerek tasarruf yapmak en son çaremiz olur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:46
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