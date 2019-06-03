Başkan Öküzcüoğlu, personeliyle bayramlaştı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle personeliyle bayramlaştı. Mesai arkadaşlarına iyi bayramlar, sağlık ve huzur dileyerek, gönüllerini alan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Öküzcüoğlu personeline mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Belediye çalışanları da aynı temennilerle Başkan Öküzcüoğlu’nun bayramını kutladı.

Başkan Öküzcüoğlu, kutlama sonrası yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan ayının bitmesi ile birlikte hep beraber Ramazan Bayramı kutlayacağız. Bayramlar, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutluluklarımızı paylaştığımız müstesna günlerimizdir. Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan bayramlar, manevi değerlerimizin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizin en güzel örnekleridir. Sevgi ve saygı içerisinde aile bireyleri, akraba ve dostların bir araya gelmesini sağlayan; özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan; dostluk ve hoşgörü duygularını güçlendiren; sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı bu özel günler, milletimizin birlik ve beraberliği için ihtiyaç duyduğumuz günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle bayramın, ülkemize huzur, güven ve mutluluk getirmesini; dayanışma ve hoşgörü duygularını artırmasını, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı kutlarım." dedi.