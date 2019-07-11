0553 313 94 23

Başkan Okka’dan “İSO İkinci 500” değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
Başkan Okka’dan “İSO İkinci 500” değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.


MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Konya’nın, ekonomide yaşanan bütün olumsuz gelişmelere rağmen üreten ve üretmeyi seven, ihracatını sürekli artıran bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Okka, “Konyalı sanayicilerimiz, ekonomideki bütün zorluklara rağmen, ülkesini ve şehrini büyütmek için eskisinden daha çok üretmeye devam etmektedir. Açıklanan ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan Konya firmaları içerisinde çok sayıda üyemizin yer alması da bizlere ayrıca gurur vermektedir. İSO ilk ve ikinci 500 listesine girerek şehrimizi başarıyla temsil eden firma sayısının önümüzdeki yıllarda katlanarak artması en büyük arzumuzdur. Bu aşamada sanayicisinden mühendisine, ustasından işçisine Konya’yı oluşturan herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Konya iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, Konya sanayisinin bunu başarabilecek güce ve altyapıya sahip olduğuna inanıyor, bu doğrultuda elimizi taşın altına koymaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. Bu vesile daha önce açıklanan İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan; başta MÜSİAD Konya üyesi Konya Şeker, Panagro Tarım ve Kangal Termik Santral’i, ikinci 500 listesinde yer alan yine başta üyelerimiz; Kombassan Kağıt, Tümosan, Safa Tarım, Ömer Atiker Metal, Enka Süt, Çöğenler Yem, Kompen, ve Helvacızade Gıda başta olmak üzere şehrimizdeki diğer sanayi kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserispor Aymen Abdennour’u transfer etti
    1. Kayserispor Aymen Abdennour’u transfer..
    2. Hatay'da otomobildeki patlama
    3. Gemlik’te kaçak yapıya geçit yok
    4. Onlar da rahatsız oldu! Türkiye’yi..
    5. Srebrenitsa katliamında şehit olan 33..
    6. Bakü'de "İslam Medeniyeti Kafkasya'da"..
    7. Başkan Ensari, muhtarlar bir araya..
    8. İki günlük denetimde 353 kişi yakalandı
    9. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    10. Trabzonspor'da eksik oyuncular kampa..
    11. Kaçak topluyordu: 60 bin lira ceza..
    12. KUDAKA’dan Mesleki ve Teknik Eğitim..
    13. Sınır hattında tank ve mühimmat..
    14. Feyzioğlu TBMM’ye seslendi!..
    15. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den, Yüksek..
    16. Burgazspor Üzüm’e emanet
    17. Başkan Çınar, esnafları ziyaret ederek..
    18. Değeri 4,5 milyon dolar! Türkiye'den..
    19. ASÜ’lü milli okçu Almanya’da altın..
    20. 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 29..
    21. Şanlıurfa’da turizm karşılama ve..
    22. Eyyübiye Belediyesi halk günü buluşması
    23. Erdoğan'ın 'Kadın Üniversitesi'..
    24. Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1..
    25. CHP ilçe binasına saldıran sanığa 4..
    26. TÜBİTAK ile DMO arasında iş birliği
    27. Altınova’ya nefes aldıracak yıkım
    28. Hocaların hocası onuruna çınar fidanı..
    29. Ümit Sonkol, Denizli Basket ile anlaştı
    30. Karatay Belediyesinden Konya turizmine..
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap