Başkan Okay, yeni dönemde yapacağı projeleri açıkladı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, seçimlerden sonra ilk kentsel dönüşüm projesini

başlatacaklarını söyledi.

AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve Dulkadiroğlu Meclis üyesi adayları katıldı. Başkan Necati Okay, seçilmesi durumunda yeni dönemde yapacağı projelerini açıkladı.

Divanlı Mahallesi’nde yapılacak olan kentsel dönüşümden bahseden Okay, ’’Bizim bölgemizde kentsel dönüşümdeki algı, ’benim bu evime kaç tane daire vereceksiniz?’ oluyor. Biz alt yapıyla ilgili çalışma yaparken, kentsel dönüşümle ilgili de çalışma yapıyoruz. Bu projemiz belki de ilk olacak. Biz Divanlı Mahallesinde bir kentsel sit alanı ve bu sit alanına uygun bir şekilde kentsel dönüşüm projesi hazırladık. Seçimlerden sonra ilk kentsel dönüşüm projemizi oradan başlatacağız’’ ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde yeşil alanla ilgili çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Okay, ’’Doğal yaşam mesire alanımızın ikinci etabını hemen karşısına başlatıyoruz. Bu projeyi dört etapta tamamlayacağız ve 400 dönümlük bir alanda Doğal Yaşam Parkı olacak. Şerefoğlu Mahallesi’nde bizim güzel bir acı su kaynağımız var. İnşallah buraya güzel bir proje yaparak, çamurunu suyunu ve sosyal binalarını inşa edeceğiz. Bir içmece, çamur banyosu alanı oluşturacağız’’ dedi.

Bölgedeki en büyük ihtiyaçlardan birinin de Çağlayancerit yolunun yapılması olduğunu belirten Başkan Okay, ’’Kahramanmaraşımıza ve Dulkadiroğlu ilçemize çok büyük değer katacağını düşünerek, her platformda ısrarla bu yolu gündeme getirdik ve takipçisi olduk. Şu anda buradan Ayvalı Barajına kadar 12-13 kilometrelik bir proje hazır. İhale edildiğinde başlanma şansı var. Bu yol yapıldığında bir turizm ve istihdam yolu olacak. Çağlayanceritli vatandaşların Çukurovaya gitmelerine gerek kalmayacak ve kendi kırsal mahallelerinde oturacaklar. 20-25 dakikada şehre gelme imkanları olacak. Bu yol aynı zamanda bir Malatya, Diyarbakır yolu olacak. Kahramanmaraş’ın ana arter girişi olacak. İnşallah şu birinci etap, bir ihale edilirse devamı gelecektir’’ diye konuştu.