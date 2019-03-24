0553 313 94 23

Başkan Okay, yeni dönemde yapacağı projeleri açıkladı

.

24 Mart 2019 Pazar 14:39
Başkan Okay, yeni dönemde yapacağı projeleri açıkladı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, seçimlerden sonra ilk kentsel dönüşüm projesini


başlatacaklarını söyledi.


AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve Dulkadiroğlu Meclis üyesi adayları katıldı. Başkan Necati Okay, seçilmesi durumunda yeni dönemde yapacağı projelerini açıkladı.


Divanlı Mahallesi’nde yapılacak olan kentsel dönüşümden bahseden Okay, ’’Bizim bölgemizde kentsel dönüşümdeki algı, ’benim bu evime kaç tane daire vereceksiniz?’ oluyor. Biz alt yapıyla ilgili çalışma yaparken, kentsel dönüşümle ilgili de çalışma yapıyoruz. Bu projemiz belki de ilk olacak. Biz Divanlı Mahallesinde bir kentsel sit alanı ve bu sit alanına uygun bir şekilde kentsel dönüşüm projesi hazırladık. Seçimlerden sonra ilk kentsel dönüşüm projemizi oradan başlatacağız’’ ifadelerini kullandı.


Yeni dönemde yeşil alanla ilgili çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Okay, ’’Doğal yaşam mesire alanımızın ikinci etabını hemen karşısına başlatıyoruz. Bu projeyi dört etapta tamamlayacağız ve 400 dönümlük bir alanda Doğal Yaşam Parkı olacak. Şerefoğlu Mahallesi’nde bizim güzel bir acı su kaynağımız var. İnşallah buraya güzel bir proje yaparak, çamurunu suyunu ve sosyal binalarını inşa edeceğiz. Bir içmece, çamur banyosu alanı oluşturacağız’’ dedi.


Bölgedeki en büyük ihtiyaçlardan birinin de Çağlayancerit yolunun yapılması olduğunu belirten Başkan Okay, ’’Kahramanmaraşımıza ve Dulkadiroğlu ilçemize çok büyük değer katacağını düşünerek, her platformda ısrarla bu yolu gündeme getirdik ve takipçisi olduk. Şu anda buradan Ayvalı Barajına kadar 12-13 kilometrelik bir proje hazır. İhale edildiğinde başlanma şansı var. Bu yol yapıldığında bir turizm ve istihdam yolu olacak. Çağlayanceritli vatandaşların Çukurovaya gitmelerine gerek kalmayacak ve kendi kırsal mahallelerinde oturacaklar. 20-25 dakikada şehre gelme imkanları olacak. Bu yol aynı zamanda bir Malatya, Diyarbakır yolu olacak. Kahramanmaraş’ın ana arter girişi olacak. İnşallah şu birinci etap, bir ihale edilirse devamı gelecektir’’ diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi adayı AK Parti lehine adaylıktan çekildi!
    1. Saadet Partisi adayı AK Parti lehine..
    2. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    4. Tansu Çiller bir kez daha Yenikapı'da
    5. Şırnak'ta şehit asker için tören
    6. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    7. Geri Dönüşümcülerden Türel’e destek
    8. İzmir'de Uluslararası Kedi Yarışması
    9. Yahudi sermayeli Coca Cola kutusundan..
    10. Başkan adayı Duran: "Seçilmem..
    11. İmam Hatipli hafızlar bölge..
    12. "Önceliğimiz Türkiye Kupası olacak"
    13. Çin, batılı diplomatları Sincan’a..
    14. Çatalca'da göçük altında kalan işçi..
    15. Portakal'ın seçim heyecanı: Çok..
    16. Baharın müjdesi leylekler..
    17. 20 adreste torbacılara 'koçbaşılı'..
    18. "Denize düşen yılana sarılır misali..
    19. Başkan Okay, yeni dönemde yapacağı..
    20. Gider, “Belediye başkanlığını 1 dönem..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında