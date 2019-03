Başkan Okay: Genel siyasetle yereli karıştırmamalı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaş nezdinde genel siyasetle yerel siyasetin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Okay, seçim çalışmalarında vatandaşların sıklıkla genel siyasetten beklentilerini dile getirdiğini ifade ederek, bu beklentilerin takibe aldıklarını, ancak yerel siyasetle genel siyasetin ayrı tutulması gerektiğini anlattı.

Seçimlerin seçim zamanında kazanılmadığının altını çizen Başkan Okay, “Seçim gezilerimiz çok verimli ve yararlı bir şekilde devam ediyor. Biz vatandaşlarımızı bu geziler esnasında sıkıntılarını dinliyor, çözüm yolları aramaya çalışıyoruz. Ancak, seçim seçim zamanlarında kazanılmaz. Ben göreve geldiğim günden bu zamana kadar fırsat bulduğum her an vatandaşın, esnafın, öğrencinin, öğretmenin, memurun, işçinin, şoförün ve çiftçinin yanında bulundum, onlarla dertleştim. Gezilerimizde bazen vatandaşlarımız ülkenin genel politikası ile yerel politikayı birbirine karıştırıyorlar. Vatandaşlarımız belediye seçimlerinde oy verirken yapılan hizmete ve yapılacak vaat edilen ancak mantıklı ve yapılabilir olması şartıyla oy vermelidir” dedi.







“Türkiye her anlamda şaha kalkmış durumdadır”

AK Parti hükümetlerinin ortaya koyduğu hizmetlerin göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Başkan Okay, şunları kaydetti:

“2002 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan bu memleketin yönetimini devraldığında ülkemiz ekonomik açıdan batmıştı. Ülkenin ekonomisini düzlüğe Ak Parti çıkarmıştı. Gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan çıkardı. O dönemde memur ve işçinin parası nasıl ödenecek diye düşünürken, 14 yılda yapılan yatırımlara şimdi baktığımızda ülkenin geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Vatandaşlarımızın bir endişesi ve kaygısı olmasın ülkemizin ekonomisi çok sağlam temellere dayanmaktadır. Unutmayalım, bir sıkıntı olursa, bu sıkıntıyı bertaraf edecek, memleketimizi bu sıkıntıdan kurtaracak tek lider Recep Tayip Erdoğan’dır. Dün olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da Dulkadiroğlu’nun, Kahramanmaraş’ın gelişmesi ve ilçe sakinlerimizin ekonomik gücünü artırmak için var gücümüzle çalışacağız.”