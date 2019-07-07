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Başkan Oğuz’dan “Satıkadın” daveti

Türkiye’nin ilk kadın milletvekilleri arasında yer alan ve Satıkadın olarak bilinen Satı Çırpan’ın, Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evi ziyaretçi akınına uğruyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:40
Başkan Oğuz’dan “Satıkadın” daveti

Türkiye’nin ilk kadın milletvekilleri arasında yer alan ve Satıkadın olarak bilinen Satı Çırpan’ın, Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evi ziyaretçi akınına uğruyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türk kadınına örnek olan bu tarihi şahsiyeti yakından tanıma fırsatı bulmaları için müzeye davet etti.


Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın milletvekili ve muhtarlarından olan “Satıkadın” olarak bilinen Satı Çırpan’ın, Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Başkan Oğuz, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören müze evi ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet etti. Oğuz ayrıca, müze evde incelemelerde bulunarak, müze personelinden bilgi aldı.



Satıkadın’ı tanıma fırsatı


Müzede, Satıkadın’ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyalar sergileniyor. Ziyaretçilere müze görevlileri tarafından Satıkadın hakkında bilgi veriliyor. Ziyaretçiler ayrıca Satıkadın’ın evinin bahçesindeki anıt mezarını da ziyaret ediyor. Kahramankazan Belediyesi tarafından yaptırılan Satıkadın Müze Evi, aynı zamanda meclise giren ilk 18 kadın milletvekili arasında adına müze yaptırılan ilk kadın milletvekili olma özelliği de taşıyor.



Başkan Oğuz’dan davet


Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Satıkadın’ın tarihimizde önemli bir yeri olduğunu belirterek, Kahramankazanlı kadınlar başta olmak üzere Türk kadınına örnek olan tarihi bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Başkan Oğuz, “Satıkadın’ın tarihi kişiliğinin ve hatırasının, kendisine yakışır şekilde yaşatıldığı müzemiz ziyaretçilerden tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçilerimiz hem Satıkadın hakkında bilgi sahibi olurken, hem de onun teneffüs ettiği havayı teneffüs etme imkanı ve o dönemi yaşama fırsatı buluyor. Başta Ankaralı hemşehrilerimiz olmak üzere, Türkiye genelindeki tüm vatandaşlarımızı müze evimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.



Satıkadın kimdir?


Satıkadın, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün daveti ile 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimde meclise girdi. 1935-1939 yılları arasında 5. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. O yıl seçilen 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1956 yılında hayatını kaybeden Satıkadın, aynı zamanda "ilk köylü kadın milletvekili" olarak da anılmaktadır. Satıkadın köyünde muhtarlık görevi de yapmıştır.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:40
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