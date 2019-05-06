Başkan Oğuz’dan Bakan Selçuk’a ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti. Ziyarette, Kahramankazan’da inşaatları süren 7 yeni okul ile önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan 3 yeni okul ve bir öğretmenevi projeleri masaya yatırıldı.

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti. Bakan Selçuk, Başkan Oğuz’u makamında kabul etti. Ziyarette Kahramanakazan’da eğitim alanında yapımı süren ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan yatırımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Oğuz, projelere ilişkin Bakan Selçuk’a bilgi verdi. Bakan Selçuk ve Oğuz, projelerin son durumuna ilişkin karşılıklı değerlendirmelerle bulundu.

7 okul önümüzdeki yıla hazır

Ziyarette masaya yatırılan yatırımlar arasında, Başkan Oğuz’un, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde 50 milyon TL’lik yatırımla ilçeye kazandırılarak inşaat çalışmaları devam eden 7 yeni okul ile Bakan Selçuk’un seçim çalışmaları döneminde Kahramankazan’ı ziyaretinde ilçeye yapılacağını söylediği 3 yeni okul ve bir öğretmenevi projesi bulunuyor. Kahramankazan’a 152 yeni derslik daha kazandıracak olan 7 yeni okulun inşaat çalışmaları sürüyor. Bu okulların inşaatları büyük oranda tamamlanırken, okulların önümüzdeki eğitim öğretim yılında açılması hedefleniyor.

3 okul ve bir öğretmenevi müjdesi

Bakan Selçuk ayrıca, seçim çalışmaları kapsamında Kahramankazan’a yaptığı ziyarette ilçeye yeni müjdeler vermişti. 21 yıllık öğretmen olan Başkan Oğuz’a desteklerinin tam olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, TOKİ konutlarının olduğu bölgeye 32 derslikli bir ilkokul, Kayı Mahallesi’ne 32 derslikli bir ortaokul ve ilçeye bir de uçak ve havacılık lisesi açılacağını söylemişti. Bakan Selçuk, ayrıca Kahramankazan’a yakışır bir de öğretmenevi yapılacağını kaydetmişti.

2023 vizyonu vurgusu

21 yıllık öğretmen olan ve son olarak da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapan Başkan Oğuz, bu ziyaretin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Bakan Selçuk’a Kahramankazan’a verdiği desteklerden dolayı tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarını sunduğunu belirten Oğuz, "Sayın Bakanımız Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği 2023 vizyonu çerçevesinde inşallah eğitim alanında önemli adımlar atacak. Kendisine bu konuda çok güveniyoruz. Bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.