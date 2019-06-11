Başkan Ocak’ın İstanbul temasları Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, bir takım temaslar için İstanbul’a gitti.

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, bir takım temaslar için İstanbul’a gitti.

Buradaki ziyaretlerinde başkan Ocak, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İstanbul İl Başkanlığı’na ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’a ziyarette bulundu. Ziyaretleri sonrasında bir açıklama yapan Başkan Ocak, “Bir takım ziyaretler için İstanbul’a gittik. Burada MHP İstanbul İl Başkanlığı’nı ve MHP Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın’a ziyarette bulunduk. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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