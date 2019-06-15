Başkan Ocak’a hayırlı olsun ziyaretleri

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak’a makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Ocak’ı makamında ilk olarak Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen ve Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ocak konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Ocak, “Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever bizleri makamımızda ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Kendilerine samimi davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye belirtti.