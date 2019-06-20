Başkan Ocak, kantar çalışmalarını inceledi Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede bulunan kantar alanında incelemede bulundu.

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede bulunan kantar alanında incelemede bulundu.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, kantar alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Ocak, “Ekiplerimizle birlikte belde kantarımızda incelemelerde bulunduk. Kantar alanında yapılacak olan duvar, sıva ve çevre düzenleme işleri için planlama yaptık. Çalışmalarımız en kısa süre içinde tamamlanacak” dedi.

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