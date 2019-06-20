0553 313 94 23

Başkan Ocak, kantar çalışmalarını inceledi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede bulunan kantar alanında incelemede bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:59
Başkan Ocak, kantar çalışmalarını inceledi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede bulunan kantar alanında incelemede bulundu.


Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, kantar alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Ocak, “Ekiplerimizle birlikte belde kantarımızda incelemelerde bulunduk. Kantar alanında yapılacak olan duvar, sıva ve çevre düzenleme işleri için planlama yaptık. Çalışmalarımız en kısa süre içinde tamamlanacak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    1. Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    2. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    3. Dev işletmede devasa hasat maratonu
    4. Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    5. Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya..
    6. Cezaevindeki patlama sesi polis alarma..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini terör..
    8. İl Genel Meclisi üyesi maaşının İl..
    9. Bahçeli’den İmamoğlu ve Küçükkaya’nın..
    10. Yıllardır sokağa inen Belediye Başkanı..
    11. Artvin’in Borçka ilçesinde kaybolan..
    12. MEB, ara tatil dönemi için çalışan..
    13. Bayramı ülkesinde geçiren..
    14. Antalya'da FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    15. Kadoil, akaryakıt tanzim satış..
    16. Bilecik’te 14 bin 902 öğrenciye trafik..
    17. Canbolat, BTSO’nun teknoloji odaklı..
    18. Kars’ta Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem..
    19. Kayseri U-13 Futbol Liginde..
    20. MEB'den teniste büyük sporcuların..
    21. Başkan Söğüt ve Üzülmez,..
    22. Pehlivanlar Antalya’da kampa girdi
    23. Başkan Ocak, kantar çalışmalarını..
    24. Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim..
    25. Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El..
    26. Temsilciler Meclisinden ABD..
    27. Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
    28. Twitter'de yeni dönem! O özellik..
    29. AOSB’de E-Ticaret Zirvesi
    30. Beylikdüzü’nde spor ve eğlence bir..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!