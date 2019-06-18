Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi
Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.18 Haziran 2019 Salı 12:37
Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.
Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Ocak, “Beldemiz içinde eksik kalan doğalgaz çalışmaları için ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulunduk. Kendilerinden yoğun yağışta zarar gören yolların iyileştirilmesi çalışmaları hakkında bilgi aldık. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak” dedi.
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