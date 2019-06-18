Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Ocak, “Beldemiz içinde eksik kalan doğalgaz çalışmaları için ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulunduk. Kendilerinden yoğun yağışta zarar gören yolların iyileştirilmesi çalışmaları hakkında bilgi aldık. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.