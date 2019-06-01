Başkan Ocak, belediye personeli ile bayramlaştı Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, makamında kendisini ziyaret eden belediye personeli ile bayramlaştı.

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, makamında kendisini ziyaret eden belediye personeli ile bayramlaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ocak, belediye personellerine teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Ocak, “Bayram tatili arifesinde personelle buluşarak, personellerimizin Ramazan Bayramı’nı kutladık.Herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun” dedi.

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