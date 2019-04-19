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Başkan Ocak, Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz’ı ve Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan’ı makamında ziyaret etti.

19 Nisan 2019 Cuma 12:42
Başkan Ocak, Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz’ı ve Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan’ı makamında ziyaret etti.


Bir dizi temaslar için Bilecik’e gelen Başkan Ocak, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz’ı ve Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyaretlerde beldede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Ocak, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:42
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