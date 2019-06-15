Başkan Ocak, Başkan Özden ile bir araya geldi Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bilecik’in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden’i makamında ziyaret etti.

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bilecik’in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden’i makamında ziyaret etti.

Başkan Ocak, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilecik’in Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden’i ardından Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Vezirhan Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretler sonrası açıklama yapan Başkan Ocak, “Yenipazar Belediye Başkanımız değerli dostum İlhan Özden’i makamında ziyaret ettim. Kendisiyle çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ziyaret sonrası Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 180’inci yıl dönümü vesilesiyle Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığımızı ziyaret ettik. Karakol komutanlarımıza ve erlerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

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