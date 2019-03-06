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Başkan Nursaçan’ın Regaib Kandili Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Başkan Nursaçan’ın Regaib Kandili Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir" dedi.

 

Başkan Nursaçan mesajında; "Sevgili Peygamberimiz (SAV), bu geceye ulaştığında; ’Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur’ diye dua etmiştir. Biz de aynı duayı bütün İslâm âlemi için tekrar ederek; ’Allah’ım! Aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve Ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle’ diye dua edelim. Regaib Kandili, bize geleceğe yönelik isteklerimizi gözden geçirme imkânı veren; merhamet, şefkat, iyilik, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan mübarek bir gecedir.

 

Bu kutsal geceyi vesile bilerek, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi korumaya çaba harcamalıyız. Hoşgörü, sevgi ve saygıyı bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimizin ve bütün İslâm âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik ediyor; üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi itminana kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, İslâm dünyasında akmaya devam eden kanın bir an önce durması; insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakması; rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olması ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olması için Cenâb-ı Mevlâ’ya niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:40
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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